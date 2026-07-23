大暑養生2026｜高溫濕熱易疲勞/食慾差 中醫推介18款解暑祛濕食物湯水 更改善水腫/便秘

2026年7月23日（四）是二十四節氣中的「大暑」，想清熱、消暑、祛濕應該吃甚麼？註冊中醫師黃晶晶接受《星島頭條》訪問，詳細講解大暑的養生飲食及生活宜忌。她提醒，大暑節氣高溫多雨易形成「暑氣」，容易引發疲倦、肩頸痛、頭痛等不適。為此，她推介18款大暑養生食物及湯水食療，消暑效果顯著，有助滋陰潤肺、清熱生津。

大暑養生2026｜甚麼是大暑？

黃晶晶醫師表示，大暑是一年中最炎熱，氣溫最高，陽氣最旺的時期。大暑期間香港地區雷陣雨多，曬熱的大地熏蒸雨水，會形成「暑氣」，令人感覺悶熱難耐、汗出不透。人體受暑氣影響，容易出現濕熱症狀，如口渴、汗多、神疲乏力等。中醫認為，農曆6月（即西曆7月7日到8月6日）前後屬於長夏，脾主長夏，因此大暑養生除了要清熱解暑、益氣生津外，更要溫健脾胃，避免生冷損脾。

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大暑節氣香港天氣如何？

本港天文台指出，今日（23日）氣溫最高34°C，大致天晴，但初時局部地區有驟雨，日間酷熱，吹輕微至和緩偏南風。

大暑養生2026｜酷熱多雨易影響心脾兩臟 留意8大不適症狀

大暑時節酷熱多雨，暑濕之氣容易導致心、脾功能失調。黃醫師指出，大眾應留意以下常見的不適症狀：

疲勞倦怠

昏昏欲睡

胸悶

頭痛

肩頸僵硬

多汗

食慾不振

口渴且喝水難以止渴

大暑養生2026｜大暑養生宜吃甚麼？推介13種清熱消暑食物

要對抗暑熱，黃醫師推介以下13種具有清熱解暑、益氣生津、養心安神功效的食物，非常適合在大暑期間進食：

性涼味甘的食物：瓜果蔬菜類，例如西瓜、哈密瓜、青瓜、節瓜、綠豆等。

清補涼：材料包括蓮子、芡實、薏仁、白扁豆、茯苓、沙參、百合、太子參等。

大暑養生2026｜大暑節氣養生湯水食療 推介5款消暑解暑祛濕

針對容易口乾、常在戶外工作、常吃熱氣食物或感覺濕重的人士，黃醫師推介以下5款大暑養生湯水及食療，有助清熱解暑，紓緩不適：

大暑養生湯水｜1. 清補涼

材料：

淮山30克、蓮子10粒、芡實15克、百合15克、薏米15克、沙參15克、玉竹15克、桂圓肉10粒、南北杏各10克、蜜棗2個、瘦肉500克

做法：

瘦肉出水，其餘材料浸洗。 將全部材料放入煲內，加2公升水，用大火煮15分鐘。 轉慢火煮90分鐘後，適量加鹽調味。

清補涼功效：

健脾化濕的日常調理湯水。除了補脾腎，化水濕，也可清熱、補身及涼血，最適合廣東、香港夏日炎熱潮濕的天氣。

食材功效：

淮山、蓮子、芡實：補脾腎

沙參、玉竹：清熱養陰潤肺

薏米：清熱祛濕利水，消水腫暑濕困倦

南北杏：潤腸化痰通便。

食用建議/禁忌：

日常每周都可以煲1-2次。

孕婦、經期、腸胃炎、風寒感冒者不可飲用。

大暑養生湯水｜2. 冬瓜老鴨綠豆湯

份量： 3至4人

3至4人 材料： 冬瓜1公斤、老鴨1隻、瘦肉300克、生薏米15克、蓮子10粒、陳皮1塊、芡實15克、綠豆20克、生薑3片

冬瓜1公斤、老鴨1隻、瘦肉300克、生薏米15克、蓮子10粒、陳皮1塊、芡實15克、綠豆20克、生薑3片 做法： 在湯煲加入2公升水煮沸，然後將鴨件、冬瓜等所有材料放入煲。用大火煮15分鐘後，轉慢火煮60分鐘，適量加鹽調味。

在湯煲加入2公升水煮沸，然後將鴨件、冬瓜等所有材料放入煲。用大火煮15分鐘後，轉慢火煮60分鐘，適量加鹽調味。 功效：清熱利尿，解暑養陰。老鴨滋陰養陰，適合夜晚都覺得唇乾口渴，時出盜汗的人士飲用。

大暑養生湯水｜3. 綠豆小米粥

份量： 2人

2人 材料： 小米100克、綠豆50克、砂糖適量

小米100克、綠豆50克、砂糖適量 做法： 將小米和綠豆放入電飯煲，加水1公升，按下煲粥功能烹煮，一般45至60分鐘可完成。最後，加入適量砂糖或蜂蜜調味即可。

將小米和綠豆放入電飯煲，加水1公升，按下煲粥功能烹煮，一般45至60分鐘可完成。最後，加入適量砂糖或蜂蜜調味即可。 功效：綠豆清熱解毒解暑，小米健脾益胃，可清暑化濕。經常到戶外、流汗較多的人士，可以一周飲用2次。

大暑養生湯水｜4. 蓮藕馬蹄豬骨湯

份量： 3至4人

3至4人 材料： 蓮藕1000克、馬蹄300克、豬骨500克、陳皮半塊、赤小豆30克、南北杏各10克、生薑3片

蓮藕1000克、馬蹄300克、豬骨500克、陳皮半塊、赤小豆30克、南北杏各10克、生薑3片 做法： 所有材料洗乾淨，蓮藕切塊，馬蹄去皮。加水2公升，水滾後放入所有材料，用大火煮15分鐘，再轉慢火煮1小時，適量調味即可。

所有材料洗乾淨，蓮藕切塊，馬蹄去皮。加水2公升，水滾後放入所有材料，用大火煮15分鐘，再轉慢火煮1小時，適量調味即可。 功效：蓮藕舒清肝熱、潤肺、涼血止血；馬蹄清熱生津、化痰明目、消積；赤小豆利水滲濕；南北杏化痰止咳。適合暑熱天吃了很多熱氣食物，導致便秘便血、口乾口臭、舌苔厚膩、有咳嗽黃痰的人士飲用。

大暑養生湯水｜5. 粉葛祛濕湯

份量： 3至4人

3至4人 材料： 粉葛1000克、粟米2條、豬骨500克、陳皮半塊、赤小豆30克、生薑3片

粉葛1000克、粟米2條、豬骨500克、陳皮半塊、赤小豆30克、生薑3片 做法： 所有材料洗乾淨，粉葛、粟米切塊。加水2公升，水滾後，放入所有材料，用大火煮15分鐘，然後再轉慢火煮1小時，適量調味即可。

所有材料洗乾淨，粉葛、粟米切塊。加水2公升，水滾後，放入所有材料，用大火煮15分鐘，然後再轉慢火煮1小時，適量調味即可。 功效：粉葛可解肌退熱、生津止渴，有發汗解表功效，凡暑熱天時感濕重頸緊，頭重發熱，可煲粉葛祛濕湯。赤小豆加強祛濕利尿；粟米調味；陳皮健脾燥濕。

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大暑養生2026｜大暑養生3大飲食禁忌

黃晶晶醫師提醒，大暑期間應盡量少吃以下3類食物，以免加劇上火或脾胃不適：

性溫燥熱的食物：紅肉、羊肉、韭菜、大蒜、辣椒等，這些食物容易加重內熱，更易在暑天導致上火症狀，例如喉嚨痛、咳嗽黃痰、生痤瘡濕疹。 高脂肪和高蛋白的食物：油炸食品、肥肉等 寒涼、生冷的食物：雪糕、凍飲、冰涼的水果等。大暑雖悶熱，但喝冷飲既涼胃又傷脾，得不償失。

大暑養生2026｜大暑宜做甚麼養生防病？

在日常起居方面，黃醫師建議多做有益心神的活動，並避免傷身行為：

大暑養生習慣：

多休息，避免過度勞累

多進行一些有益心神的活動，例如打坐、散步等

保持清涼通風的居室環境

多飲水補充水分

適量進食清涼解暑的食物

大暑傷身行為：

過度曝曬於烈日下，容易中暑

酗酒、性生活過度，耗傷精神

她提醒，大暑處於「長夏」，養生關鍵在於養護脾胃。即使天氣悶熱，脾胃較差的人士仍建議多喝暖水，以促進身體排汗散熱。

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