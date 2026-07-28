汗水根本沒有味道！中醫揭夏天體味爆發真正元兇 附4招擺脫尷尬體臭

夏天擠入車廂最怕聞到陣陣汗臭，很多人以為出汗多就會臭，但中醫指出，汗水本身其實毫無味道，真正的致臭有3大原因。到底有甚麼方法擺脫尷尬體臭？

中醫揭夏天體味爆發3大元兇

中醫師王大元近日在其Facebook專頁發文指出，夏天最令人害怕的，往往不是35°C的高溫，而是當地鐵車門關上、或升降機擠滿人時，突然飄來一股難以忍受的體味。不少人以為體臭純粹是因為出汗太多，但其實汗水本身幾乎沒有味道，真正的「元兇」是皮膚上的細菌。當汗液接觸到細菌並被分解後，便會產生各種氣味。每個人的體味不盡相同，當中飲食、生活習慣與個人體質更是關鍵因素。

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王醫師歸納出導致體味濃烈的3大原因：

夏天體味爆發3大元兇

1.常吃炸雞、燒烤、麻辣火鍋

中醫認為，進食過多油炸、辛辣、甜食或過量飲酒，容易在體內形成脾胃濕熱。這不僅會加重身體的代謝負擔，更會令汗液中的代謝物增加，變相每天餵養皮膚上的細菌，令體味自然變得越來越濃烈。

2.長期熬夜、壓力大

長期睡眠不足及面對巨大工作壓力，容易導致肝火旺盛。除了容易生痱滋、口臭及失眠外，亦可能令體味變得更加明顯。

3.年齡增長

中醫認為人體腎精會隨著年齡增長而逐漸減少，導致皮脂分泌失去平衡，面部、頭皮及胸前容易出油。當皮脂被細菌氧化後，便容易形成俗稱的「老人味」。

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4招擺脫尷尬體臭

王醫師強調，想要改善體味，單靠狂噴香水並不可行，首要任務是改善身體的內在環境。他分享4招擺脫尷尬體臭的方法：

4招擺脫尷尬體臭

4招擺脫尷尬體臭：

減少進食油炸、燒烤、高鹽高辣及甜食，並建議多喝水、多吃蔬菜水果。 穿著透氣、吸汗的衣物，流汗後應盡快將汗水抹乾或更換衣物。 選擇具適度抑菌功效的沐浴露即可，不必每天使用強效殺菌產品，以免破壞皮膚上的「好菌」這道健康防線。 建議在前一天晚上睡前開始使用止汗劑，效果通常比流汗後才使用更佳。惟需注意適量使用，避免阻塞毛孔。

王醫師提醒，香水或許能暫時掩蓋異味，卻無法掩飾不良的生活習慣。真正的體香，源自規律的作息、均衡的飲食以及健康的皮膚菌叢。在炎熱的夏天，除了做好防曬和預防中暑措施，亦要多加注意個人體味，避免成為車廂內令旁人掩鼻的尷尬源頭。

資料來源：中醫師 王大元

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