謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機

香港資深影帝「四哥」謝賢今日（20日）離世享年89歲，兒子謝霆鋒及細女謝婷婷在社交平台證實悲痛消息。謝賢自 2022 年憑藉電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影金像獎最佳男主角殊榮後，便未有再推出任何影視作品。

金像封帝後過深居簡出生活 身形消瘦臉頰微凹

在榮登金像影帝寶座後，謝賢近年逐漸減少公開露面，過着深居簡出的愜意退休生活。在此期間，坊間亦屢次傳出其健康狀況亮起紅燈的消息。

當日有網民在山頂一間咖啡店偶遇謝賢與友人聚會，據網民描述，謝賢當日穿上暗紅色運動服，搭配藍色長褲與長筒襪，並戴上黑色Cap帽及太陽眼鏡，腦後紥起招牌小馬尾，表現低調。雖然謝賢的身形明顯比以往消瘦，臉頰微凹，且疑似因牙齒脫落導致嘴部有輕微內縮，但並見謝賢佩戴假牙。

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網民當時曾禮貌要求合照，獲心情大好的謝賢一口答應。無論是坐在輪椅上還是配合鏡頭，謝賢都極具耐性，而且全程面帶微笑，毫無架子，腰板挺得筆直，展現親民的巨星風範。

謝賢近年健康大不如前

謝賢隨著年紀漸長，近年的身體狀況已大不如前，出入要依賴輪椅代步，並需要枴杖輔助。據了解，謝賢晚年所居住的海景豪宅，由兒子謝霆鋒所安排，而且為確保父親得到最好的照顧，謝霆鋒特別聘請四名具備醫護背景的專業看護，以24小時三班制的方式全天候照料謝賢的起居飲食及復健。

外貌9變化=中風患心臟病？臉水腫皺紋多要小心

心臟內科醫生張哲明在「新光醫院醫訊」發文指，心臟病、心血管病變等其實可從「面相變化」觀察出端倪，因此古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，日常照鏡時不妨多留意自己的樣貌，如發現外貌出現以下變化，隨時是心血管病變的警號。

外貌出現甚麼變化，等於心血管疾病警號？⬇⬇⬇

外貌9大變化恐是心血管病變警號

1. 臉部水腫

正常人如果晚上睡覺前多喝水，或曾進食過鹹食物，翌日早上都會出現臉部水腫，一般其後都會恢復正常，無需過分擔心。不過，如水腫情況持續，就可能與多種器官病變有關。

若發現手按水腫位置後，皮膚不會彈回原狀，這有可能是心臟或腎臟出現問題，這時應盡快求醫檢查。

2. 皮膚變色

不同的心臟疾病，患者的臉色亦會不一樣，當中包括：

慢性心臟衰竭、晚期心肺病患者：皮膚可能呈深褐色或暗紫色

風濕性心臟病、二尖瓣狹窄患者：臉色可能呈暗紅色

二尖瓣關閉不全患者：臉色或會蒼白

心臟收縮功能障礙引起組織缺氧患者：皮膚和黏膜呈青紫色

3. 眼瞼現黃斑瘤

黃斑瘤一般呈米粒或黃豆大小，主要是由壞膽固醇偏高導致皮下脂肪堆積所致，這意味著患者的膽固醇和血脂偏高，常見於40、50歲以上人士。

壞膽固醇偏高是誘發心臟血管狹窄的重要因素，當發現自己眼瞼出現黃斑瘤時，應該及時就醫，進行血脂檢查。

4. 眼睛「老年環」

當眼角膜周圍長出一圈灰白色的環，即為角膜老年環，這是因為血液中三酸甘油酯、膽固醇等沉澱的表現，預示患有心臟病的風險。

5. 前額皺紋（抬頭紋）

有研究發現，前額皺紋多且深的人士，死於心血管病的風險比沒皺紋的人士稍高。由於前額血管細小，可能對血管斑塊更加敏感，所以前額皺紋加深、變多，可能與動脈粥樣硬化或斑塊積聚導致的血管硬化有關。

6. 鼻樑橫紋（山根橫紋）

鼻尖腫脹、發硬都表明心臟脂肪可能在增加或心臟病變正在加重。而鼻子和兩眼中間的鼻樑處若有一條橫紋溝，甚至出現一條青筋，均預示患者可能有冠心病的風險。

7. 耳垂皺摺（冠心溝）

耳垂皺摺多出現在中、老年人的耳垂上，通常為一條連貫的皺摺，單側或兩側耳垂都有可能出現，有機會意味著患者的冠狀動脈硬化比較嚴重。

8. 舌苔發黃

有心血管病的患者，舌苔顏色、微生物菌群與一般人有很大不同。若同時伴有心慌、氣促、失眠多夢、心前區刺痛等症狀，恐有心血管病風險。

9. 嘴唇發紫