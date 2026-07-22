50歲女常噁心 照4次胃鏡僅輕微胃炎 抽血後揭患腎衰竭 附醫生服藥指南

經常反胃想嘔，未必是腸胃問題！一名50歲女子常常噁心，照4次胃鏡僅發現輕微胃炎。直至抽血檢查，才驚覺已腎衰竭，面臨終生洗腎。醫生詳細詢問其生活習慣後發現，竟與她長年自行亂食1類藥物有關。

常噁心照4次胃鏡僅輕微胃炎 抽血後揭患腎衰竭

腎臟科醫生江守山在《小宇宙大爆發》節目中分享一宗病例指，一名50歲女子在過去一年半以來，經常感到噁心和嘔吐。她為此先後接受了多達4次胃鏡檢查，惟每次均只發現輕微胃炎。由於症狀持續未見改善，女子輾轉向他求診。

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經抽血及一系列詳細檢查後，醫生赫然發現禍首並非腸胃問題，而是女子的腎功能已經嚴重衰竭，甚至惡化至尿毒症。由於體內無法有效排出代謝廢物，毒素積聚才會導致她長期出現噁心及嘔吐。最終，該女子在安排接受洗腎療程後，腸胃症狀才得以紓緩，惟其腎臟功能已遭到永久性破壞，無法逆轉。

初期腎病及慢性腎衰竭徵狀

長期吃1類藥物惹禍

江醫生詳細詢問其生活習慣後發現，該名女子飽受經痛折磨長達20年。她在年輕時曾為此求醫，但後來為貪圖方便及慳錢，決定自行到藥房購買止痛藥服用。結果在數十年來長期依賴及濫用止痛藥的情況下，其腎臟功能日積月累地受到嚴重破壞，最終併發尿毒症。她人生中第一次向腎臟科求醫，就被醫生宣告必須終生洗腎，殘酷的真相令她震驚且後悔莫及。

江醫生藉此病例提醒，腎臟是一個沉默的器官，當身體開始出現水腫、貧血、異常疲累等症狀時，大多代表腎功能已衰竭至第4期，甚至第5期。若像上述女子，直至毒素上腦引發尿毒症才求助，腎臟功能大多已經無法挽救。

他強烈呼籲，大眾若受長期經痛或其他慢性痛症困擾，應盡早向醫生求醫，並由專業醫生評估及處方合適藥物。切勿盲目依賴或長期自行購買止痛藥服用，以免在不知不覺間加重腎臟負擔，對身體造成無法挽回的致命傷害。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《小宇宙大爆發》、醫管局

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