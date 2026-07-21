89歲癌症名醫30年從不感冒 每晚必吃長壽3寶 直言：活得快樂才是人生

養生一定要清茶淡飯？日本89歲癌症名醫創下30年「零感冒」驚人紀錄，直言「活得快樂才是人生」，並強調個人並不主張盲目戒口，更透露自己每晚必食的長壽3寶。

89歲癌症名醫30年從不感冒 直言：活得快樂才是人生

今年89歲的帶津良一是日本癌症名醫，亦是當地替代醫學領域的頂尖專家，現為帯津三敬病院名譽院長。據日媒《東洋經濟》報道，帶津良一醫生撰文指，自己雖已年屆八旬，但身體感覺比70多歲時仍有活力，不但雙腿及臀部十分健康，至今更創下「30年零感冒」紀錄，目前依然活躍於醫院的臨床工作。

對於逆齡抗老的秘訣，據日媒《PRESIDENT Online》報道，他直言：「活得快樂才是人生！」他個人並不主張嚴格戒口，甚至至今仍保持飲酒的習慣。他認為，能夠進食自己喜歡的食物、每天充滿活力地生活才是關鍵。相比起勉強做「有益身體」的事，他更優先考慮「有益心靈」的選擇，因為愉快的心情能增強身體的自然癒合能力，從而帶來真正的健康。

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帶津良一醫生每晚必吃長壽3寶

此外，他亦大方分享了自己的日常飲食秘訣。他表示，自己早上幾乎不會進食，只會喝一杯朱古力或康普茶；午餐則會在醫院飯堂，進食由院方製作、營養極為均衡的病人同款餐點。至於晚餐，他每天傍晚6時都必定會進食以下3款「長壽食物」：

長壽食物：

1.豆腐昆布高湯

豆腐是帶津醫生最愛的食物，每天絕不錯過。而湯底中的昆布含有比例完美的鈣質與磷，能有效促進骨骼健康，這對長者極為重要。他更分享，自從開始喝這款湯後，原本花白的頭髮竟然慢慢變黑：「至少我還證明了昆布對頭髮亦有好處。」

2.時令魚類及肉類

含有豐富優質蛋白質，能有效預防肌肉無力及骨質疏鬆。有研究指出，百歲人瑞攝取蛋白質的比例普遍比一般人高，尤其是動物性蛋白質。帶津良一醫生幾乎每天都會進食時令刺身，晚上會適量喝酒，最愛以鰹魚配蒜片作下酒菜。出外享用午餐時，他亦毫不忌口，會選擇壽喜燒、牛扒或豬扒飯，養成每周吃幾次肉類的習慣。

3.米飯

帶津良一醫生坦言自己比較守舊，即使喝了酒，甚至是走到生命的最後階段，他依然想吃白飯。他建議煮飯時可加入蘿蔔、筍或栗子等時令蔬菜。

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帶津良一醫生每天必做走路呼吸法

除了飲食，帶津醫生每天都會進行一種簡單的「走路呼吸法」：

踏出第1步至第3步：配合雙腳踏出的節奏，連續3次用鼻子吐氣。 第4步：踏出時，用鼻子深吸一口氣。 第5步起： 重複上述步驟，全程保持「呼、呼、呼、吸」的節奏持續步行。

走路呼吸法有何神奇功效？

帶津良一醫生表示，這種呼吸法能有效調整人體的自律神經，避免因自律神經失衡而引發的失眠、偏頭痛、心悸、呼吸不順、便秘及容易疲憊等症狀。在專注呼吸的同時緩慢移動身體，不但能促進血液循環及自然癒合力，更能有效增強核心肌群及雙腿的力量。

雖然已年近90歲，帶津醫生現時每天仍忙於工作，平日在醫院指導氣功及太極拳，周末到鄉村授課，還要寫書、撰寫文章及舉辦講座。

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