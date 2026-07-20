維他命C之王竟然不是橙！盤點4大高維他命C食物 吃這種更可防癌/防便秘/控血糖

想補充維他命C不只可以吃橙，有專家盤點4大隱藏版高維他命C蔬果，其中有1種食物更具備防癌、解決便秘兼穩定血糖的神奇功效。

盤點4大高維他命C食物 吃這種更可防癌/防便秘/控血糖

據《The Daily Meal》報道，維他命C對人體健康至關重要，它不僅能透過增強白血球的活性來提升免疫系統，更是人體合成膠原蛋白不可或缺的元素。此外，維他命C能提高人體對鐵質的吸收能力以預防貧血，更是一種強效的抗氧化劑，能中和體內有害的自由基，從而預防癌症等慢性疾病。根據梅奧診所的建議，女性每日應攝取75毫克維他命C，男性則為90毫克。一提起補充維他命C，大眾通常會第一時間想起柑橘類水果，尤其是橙。一個中等大小的鮮橙大約含有70毫克維他命C，含量確實不少，但原來以下4款食物的維他命C含量，竟然比橙更高：

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4大高維他命C食物

1.菠蘿

一杯切粒的菠蘿約含有87.42毫克維他命C。這意味著女性只需進食一杯份量的菠蘿，便能滿足每日的建議攝取量。除了維他命C，菠蘿更以富含「鳳梨蛋白酶」而聞名。根據《生物醫學報告》指出，這是一種能分解蛋白質、幫助消化並減輕發炎的酵素，常用於減輕剝智慧齒等牙科手術或運動創傷後的腫脹。2023年《腫瘤學前沿》雜誌的一項研究亦發現，鳳梨蛋白酶可能阻斷引致癌細胞發展的元兇。

2.士多啤梨

一杯士多啤梨約含有89毫克維他命C，比一個橙還要多出約19毫克，絕對是增強免疫力的理想選擇。士多啤梨同時富含膳食纖維，有助於控制血糖水平。另一個好處是，士多啤梨含有豐富的蘋果酸，能夠分解並去除食物和飲品殘留在牙齒表面的污漬，達到天然美白牙齒的效果。

3.西蘭花

一杯煮熟的西蘭花含有高達約100毫克維他命C，比一個橙多出約30毫克。西蘭花還蘊含豐富的維他命A、維他命K、鐵、鈣和抗氧化劑。有研究指出，維他命K和鈣對骨骼健康極為重要，而維他命A則有益於眼睛健康。日常除了蒜蓉炒西蘭花或西蘭花炒牛肉外，在天氣轉涼時，煮一鍋濃郁的西蘭花芝士濃湯也是極佳的健康選擇。

4.抱子甘藍

（抱子甘藍每85克（約一份生抱子甘藍）就含有高達122毫克維他命C，含量幾乎是橙的兩倍。椰菜仔富含維他命K及一種含硫物質，有助預防DNA損傷，從而降低患癌風險。此外，它含有豐富的膳食纖維和α-硫辛酸，能有效控制血糖水平以預防二型糖尿病；其高纖維特質亦能大大促進腸道消化，輕鬆預防便秘。

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維他命C是甚麼？攝取量多少？

瑪麗醫院營養部資料顯示，維他命C在體內的主要作用包括抵抗外來游離基對細胞的破壞，保持骨骼、牙齒及血管健康，協助膠原的組成，並幫助鐵質的吸收。

攝取量：美國 DRI 建議每日 75mg（女）、90mg（男），只要平日進食足夠的蔬果，身體對外的抵抗能力便會自然增強，從而達到預防疾病的效果。

維他命C是一種水溶性維生素，因此過量的維他命C會隨小便排出體外。如在短期內想增強扺抗力，可嘗試每天進食1000mg維他命C。但由於腸臟有一套控制維他命C的吸收機制，當大量進食維他命C補充品，便有機會增加尿液草酸排泄量或腸胃不適。現時建議的維他命C的攝取量上限為 2000 mg。

蔬果裡的維他命C如接觸了空氣、加熱、冷凍而增加流失。所以應盡量以鮮吃或快炒的形式來進食蔬果。此外，選用有維他命C添加的食物 / 飲品如穀物早餐或果汁亦可增加攝取機會。

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