早餐吃方包恐致血糖高？醫生推介8款早餐助穩血糖 更可減脂/增飽肚感

早餐吃方包恐致血糖高？有醫生推介8款穩血糖黃金早餐組合，避開高糖地雷，更可以增飽肚感、輕鬆減脂，

早餐吃方包恐致血糖高？醫生推介8款早餐助穩血糖

家醫科醫生魏士航在Facebook專頁發文指，許多人以為自己選的早餐「還算健康」，但其實某些配搭早就令體內的胰島素飆升，連帶身體燃燒脂肪的「開關」，還未到中午就已經被自己關掉。他特別為大家整理出控糖減脂早餐清單，對照自己每天的早餐組合是否吃得正確。如果發現自己已經很努力控制飲食，但體重依然停滯不前，隨時是身體隱藏了更深層的代謝問題。

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避開8款高血糖早餐

避開8款高血糖早餐：

方包+果醬： 屬於精製碳水化合物，糖分極高。

屬於精製碳水化合物，糖分極高。 甜麵包+奶茶： 高脂肪兼高糖分，極易令胰島素失控飆升。

高脂肪兼高糖分，極易令胰島素失控飆升。 燒餅油條： 澱粉含量極高，蛋白質幾乎為零。

澱粉含量極高，蛋白質幾乎為零。 飯糰+含糖飲品： 碳水化合物嚴重過量，進食後反而更快感到肚餓。

碳水化合物嚴重過量，進食後反而更快感到肚餓。 餅乾+咖啡： 完全缺乏蛋白質，會導致血糖極不穩定。

完全缺乏蛋白質，會導致血糖極不穩定。 調味乳酪或果汁奶： 暗藏極高糖分的陷阱。

暗藏極高糖分的陷阱。 大腸麵線或鐵板麵： 充滿多種澱粉質堆疊，對減脂極度不利。

充滿多種澱粉質堆疊，對減脂極度不利。 鬆餅或漢堡：含有大量精製澱粉，熱量隨時爆表。

8款穩血糖早餐

8款穩血糖早餐：

烚蛋+番薯+無糖豆漿： 有助穩定血糖，提供高蛋白質。

有助穩定血糖，提供高蛋白質。 無糖乳酪+堅果+藍莓： 具強效抗氧化功效，能帶來極高飽足感。

具強效抗氧化功效，能帶來極高飽足感。 雞胸肉+生菜沙律： 營養均衡，能完美取代精製澱粉。

營養均衡，能完美取代精製澱粉。 燕麥+奇亞籽+牛油果： 高纖維兼低醣配搭，確保早上不易捱餓。

高纖維兼低醣配搭，確保早上不易捱餓。 里脊肉+蛋+黑咖啡： 早餐店的健康首選。

早餐店的健康首選。 茶碗蒸+無糖豆漿+沙律： 方便快捷，且蘊含豐富高蛋白質。

方便快捷，且蘊含豐富高蛋白質。 番薯+蛋+無糖紅茶： 採用全穀物配搭，對身體低負擔。

採用全穀物配搭，對身體低負擔。 水煮鯖魚+粟米+蛋：充滿海鮮蛋白質的優質低醣組合。

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血糖多少屬超標？小心糖尿病8大初期徵兆

本港醫管局指，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，導致糖尿病。其中，第2型糖尿病佔所有病例超過九成，主要與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。身體細胞對胰島素產生抗拒，無法有效吸收及利用葡萄糖，導致過多糖分積存在血液。

血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會引起多個身體系統及器官破壞，包括心血管、視網膜、神經、腎臟等。根據美國糖尿協會的提議，血糖異常及糖尿病的標準如下：

空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖異常及血糖耐量異常都屬於前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症狀：

部分患者在患病初期可能會出現以下徵狀：

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：家醫科醫生魏士航、醫管局

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