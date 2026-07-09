慢性發炎易致癌/心臟病！中醫推薦3日餐單抗發炎 靠平價五色食材入饌

身體長期慢性發炎要小心，嚴重恐致癌、心臟病！有中醫推介一套「3日抗炎餐單」，教巧妙利用平價「五色食材」入饌。

中醫推薦3日餐單抗發炎 靠平價五色食材入饌

註冊中醫師馬琦傑在個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享一套結合地中海療法、植物性抗炎及中醫養生的療法的3日餐單，更巧妙運用平價的五色食材入饌，輕鬆對抗體內發炎：

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第1天

第2天

第3天

第1天：

早餐：暖檸檬水1杯、南瓜藜麥豆漿、烚蛋1隻、無調味核桃10克。

午餐：雙薑杏仁奶、香煎鯖魚紫淮山黑豆飯盒，配菜為薑絲木耳炒菠菜。

晚餐：溫熱沉香茶、高湯燉山藥雞湯、蒜香清炒西蘭花配紅蘿蔔。

第1日「五色」達成：

綠色：菠菜、西蘭花

紅色：紅蘿蔔片、紅棗、杞子

黃色：南瓜、檸檬

白色：山藥、蒜頭、杏仁奶

黑/紫色： 黑木耳、紫淮山、黑豆

第2天：

早餐：暖檸檬水1杯（約300毫升）、熱小米紫淮山粥、薑絲炒黑木耳、麻油煎蛋。

午餐：雙薑杏仁奶、去皮雞腿鮮菇紫淮山黑豆飯，配以初榨橄欖油清炒紅甜椒與蘆筍，並加入乾煸松子。

晚餐：溫熱沉香茶、蓮藕鱸魚湯、溫拌番薯葉，加入少許初榨橄欖油。

第2日「五色」達成：

綠色：蘆筍、番薯葉

紅色：紅甜椒

黃色：檸檬

白色：蓮藕、蔥白、鮮冬菇、杏仁奶

黑/紫色：黑木耳、紫淮山、黑豆

第3天：

早餐：暖檸檬水1杯、初榨橄欖油拌藜麥加炒蛋、薑絲炒小白菜。

午餐：雙薑杏仁奶、鹽麴豆腐配紫淮山黑豆飯，加上蔥燒燴南瓜及番茄炒毛豆（加入無調味熟葵花籽一同拌炒）。

晚餐： 溫熱沉香茶、豬肉紫菜湯、椰菜配鮮冬菇絲（加入少許蝦米與蒜頭爆香），另配一小塊原個番薯。

第3日「五色」達成：

綠色：小白菜、毛豆

紅色：大番茄

黃色：南瓜、番薯、檸檬

白色：椰菜、蒜頭、杏仁奶

黑/紫色：紫淮山、黑豆、紫菜、鮮黑冬菇絲

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甚麼是慢性發炎？5大因素易誘發

根據香港中文大學肝臟護理中心資料，發炎又叫「炎症反應」，可以分為急性和慢性，成因、特徵如下：

急性發炎

不少人也經歷過「急性發炎」，例如當皮膚擦傷、身體復原時的紅腫熱痛，通常維持數天至數星期，在誘發原因如受傷或感染等受到控制後逐漸消退。

這類炎症是人體免疫系統的一部分，是對受傷、感染和組織損傷的自然反應。目的在於吸引免疫細胞（例如白血球）到傷口或感染部位，以盡快清除病原體並修復受損組織。

慢性發炎

「慢性發炎」是指身體經年累月處於發炎狀態，肯定有害人體。目前已確認與慢性炎症有關聯的疾病包括癌症、心臟病、類風濕關節炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的認知能力下降。

慢性發炎常見成因

未能成功治療的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演變為慢性肝炎） 自體免疫性疾病，免疫系統錯誤長期攻擊自身細胞 身體長期暴露於化學刺激物或空氣污染物 嚴重肥胖、吸煙、酒精飲品 持續來自生理、心理或環境的壓力

資料來源：註冊中醫師馬琦傑、香港中文大學肝臟護理中心

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