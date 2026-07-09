23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到

現代人生活節奏急促，少不了加班、捱夜，雖然明知「早睡早起身體好」這道理，但往往知易行難，不良的作息習慣分分鐘成為健康的「催命符」。除了影響精神，黑眼圈和皮膚鬆弛更是無數女士的惡夢。不過，內地一位人氣博主從2022年開始進行了一場長達4年的「早睡挑戰」，近期大方分享成果，其驚人的外貌與心境變化，成為了當下夜貓一族的超勵志動力！

天生黑眼圈、臉部鬆弛 實行早睡養生計劃

內地23歲護膚博主「是不是小美」在小紅書擁10萬粉絲，她分享以往是個徹頭徹尾的「夜貓子」，習慣凌晨2至3點才入睡、翌日中午才起床，加上天生有嚴重的黑眼圈和淚溝，隨著年紀增長，臉部更開始出現「垮臉」的初老跡象。為了改善體質，她由2022年開始實行早睡養生計劃，堅持「11點前入睡、早上7至8點起床」。經過長達4年的堅持，她成功建立了規律的生理時鐘，不僅黑眼圈消退了大半，臉部皮膚鬆弛的情況也獲得極大改善。

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避開深夜崩潰時刻 情緒管理變好

除了外表蛻變，博主指出早睡對「情緒管理」帶來了意想不到的好處。她回憶以前經常熬夜過12點時，情緒會莫名其妙地崩潰、容易發火且缺乏耐性，注意力也難以集中。

自從實行 11 點前入睡後，剛好避開了夜晚容易「emo（憂鬱、情緒低落）」的惡性循環。現在每天早起整個人都充滿平靜與穩定，散發積極向上的信號。她更觀察到，身邊的朋友在20歲前捱夜可能看不出痕跡，但過了20歲後，皮膚便集體變黃、暗沉，甚至連原本沒有黑眼圈的人都熬出了黑眼圈與淚溝。這讓她更堅信，早睡是維持年輕健康狀態的最佳投資。

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網民讚勝在夠堅持：我做不到

「小美」挑戰在網上引發熱烈討論，不少網民對於前後對比圖表示驚嘆，但同時亦引來正反兩面的聲音。有疑似認識博主的網民現身說法，指自己與博主同校，見過她早睡前後的真人，氣色確實差距極大；不過也有網民抱持懷疑態度，質疑其驚人轉變是否有「P圖」或「醫美」的效果。在小紅書上，「小美」除了分享睡眠心得，亦大方分享美容同化妝資訊。

面對網民的質疑，博主選擇用長達四年的時間與真憑實據的行動來說話。她不諱言自己的身體基礎條件比普通人差，之所以能有如此蛻變，全靠經年累月雷打不動的自律作息。有忠實粉絲驚呼：「原來已經四年了嘛，關注你的時候你才剛剛開始，而我還在熬夜！」亦有網民直言：「我會信……但我做不到。」不過，也有不少網民熱烈分享自己的養生經驗，有人表示：「之前暑假兩個月堅持晚上10點睡、早上8點起，皮膚完全白裡透紅！」更有人提出：「戒糖很有用，感覺早睡＋戒糖估計無敵！」

博主分享早睡體質6個好習慣

若你都想加入「早睡逆齡」的行列，博主整理出以下6個日常生活中極易實踐的養生好習慣：

習慣一（洗澡時順便刷牙）： 提早刷好牙可以形成心理暗示，避免晚上因為嘴饞而吃宵夜，減少胃部負擔就能提早入睡。

習慣二（睡前兩小時限水）： 睡前兩小時內不要喝太多水，如果口渴只需小口抿一下，能有效防止翌日清晨起床時面部水腫。

習慣三（白天運動、晚上拉筋）： 盡量將高強度運動安排在白天進行。晚上則適合進行溫和的拉筋、放鬆與冥想，搭配輕柔的音樂，讓身體進入舒緩狀態。

習慣四（回家即時洗漱護膚）： 一回到家就立刻洗澡及進行護膚，不給自己躺在梳化玩手機、懈怠拖延的機會。可以利用敷面膜的時間提醒自己，護膚完結就立刻準備上床。

習慣五（精製下午茶換水果）： 一日三餐要定時。將下午茶必喝的手搖奶茶、西餅蛋糕，換成天然水果或養生茶，堅持一週身體就會有明顯改變。

習慣六（睡前半小時遠離手機）： 睡前半小時不再看手機。分別提前 30 分鐘、15 分鐘及 5 分鐘設置鬧鐘提醒自己準備就寢。睡覺時關閉小夜燈以促進褪黑素充分分泌，亦可在床頭擺放香薰、準備好耳塞和眼罩，安心入眠。

資料來源：「是不是小美」

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