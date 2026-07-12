夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中醫推介3大平價清熱食材 附簡易食譜/進食貼士

炎炎夏日，想消暑降溫不只可以吃西瓜和冬瓜！其實街市隱藏著不少平價的消暑法寶，有中醫師推介3大常見的清熱食材，更分享的簡易家常菜食譜，以及3大防傷脾胃的進食貼士，輕鬆健康度過清爽夏日。

中醫推介3大平價清熱食材 消暑不只吃西瓜/冬瓜！

註冊中醫師何肇婷在港恩中醫Facebook專頁撰文指出，炎炎夏日想消暑，大家第一時間可能會想到食西瓜、苦瓜和冬瓜等，但其實日常在街市還有很多平價又常見的消暑食材，她為大家介紹3款，並附上簡易食譜：

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3大平價清熱食材/簡易食譜

3大平價清熱食材/簡易食譜

3大平價清熱食材/簡易食譜

1.馬蹄（荸薺）

功效： 味甘、性寒。能清熱生津、化痰消積。

味甘、性寒。能清熱生津、化痰消積。 適合對象： 感到燥熱、口乾舌燥、咽喉不適者。

感到燥熱、口乾舌燥、咽喉不適者。 注意：脾胃虛寒、手腳冰冷、容易腹瀉者；孕婦亦不宜多吃。

食譜：馬蹄雲耳炒雞柳

雞柳切片、馬蹄削皮切片、浸發好的雲耳切細塊。 鑊中加油，爆香薑片，加入雞柳片快炒。 放入馬蹄片及雲耳，用大火快炒至全熟。 加少許鹽調味即可。

2.芽菜（綠豆芽）

功效： 味甘、性涼。能清熱解毒、利水消腫。

味甘、性涼。能清熱解毒、利水消腫。 適合對象： 身體沉重、口氣重、小便短赤者。

身體沉重、口氣重、小便短赤者。 注意：慢性腸胃病、體質虛寒者不宜食用。

食譜：薑蒜炒芽菜

將薑及蒜頭切成幼粒。 熱鍋後先爆薑蒜，再放入綠豆芽大火爆炒。 加少許鹽調味即可。

3.絲瓜

功效： 味甘、性涼。能清暑、化痰、通經絡。

味甘、性涼。能清暑、化痰、通經絡。 適合對象： 心情煩躁、胸口悶悶不適者。

心情煩躁、胸口悶悶不適者。 注意：脾胃虛寒、容易腹瀉者；孕婦亦不宜多吃。

食譜：蝦米炆絲瓜

先爆香薑片與蝦米。 放入切好的絲瓜塊，燜煮至軟身即可。

3大進食清熱食材貼士 保護脾胃

何醫師提醒，雖然消暑食材非常適合夏天食用，但進食時建議遵從以下三個原則：

適可而止：任何具有清熱功效、性質寒涼的食材都不可過量食用。若過度進食，反而會損傷脾胃陽氣，容易引發腹痛或腹瀉。 按活動量調整：如果當天在戶外活動多、流汗量大，身體積熱多，可以適量多吃；若整天留在冷氣房久坐，則建議減少食用份量。 烹調時加入薑蔥蒜：在烹調寒涼食材時，緊記加入薑、蔥、蒜等溫熱配料，有助起保護脾胃的作用。

資料來源：港恩中醫（已授權轉載）

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