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夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中醫推介3大平價清熱食材 附簡易食譜/進食貼士

保健養生
更新時間：10:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-12 HKT

炎炎夏日，想消暑降溫不只可以吃西瓜和冬瓜！其實街市隱藏著不少平價的消暑法寶，有中醫師推介3大常見的清熱食材，更分享的簡易家常菜食譜，以及3大防傷脾胃的進食貼士，輕鬆健康度過清爽夏日。

中醫推介3大平價清熱食材 消暑不只吃西瓜/冬瓜！

註冊中醫師何肇婷在港恩中醫Facebook專頁撰文指出，炎炎夏日想消暑，大家第一時間可能會想到食西瓜、苦瓜和冬瓜等，但其實日常在街市還有很多平價又常見的消暑食材，她為大家介紹3款，並附上簡易食譜：

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3大平價清熱食材/簡易食譜
3大平價清熱食材/簡易食譜
3大平價清熱食材/簡易食譜
3大平價清熱食材/簡易食譜
3大平價清熱食材/簡易食譜
3大平價清熱食材/簡易食譜

1.馬蹄（荸薺）

  • 功效：味甘、性寒。能清熱生津、化痰消積。
  • 適合對象：感到燥熱、口乾舌燥、咽喉不適者。
  • 注意：脾胃虛寒、手腳冰冷、容易腹瀉者；孕婦亦不宜多吃。

食譜：馬蹄雲耳炒雞柳

  1. 雞柳切片、馬蹄削皮切片、浸發好的雲耳切細塊。
  2. 鑊中加油，爆香薑片，加入雞柳片快炒。
  3. 放入馬蹄片及雲耳，用大火快炒至全熟。
  4. 加少許鹽調味即可。

2.芽菜（綠豆芽）

  • 功效：味甘、性涼。能清熱解毒、利水消腫。
  • 適合對象：身體沉重、口氣重、小便短赤者。
  • 注意：慢性腸胃病、體質虛寒者不宜食用。

食譜：薑蒜炒芽菜

  1. 將薑及蒜頭切成幼粒。
  2. 熱鍋後先爆薑蒜，再放入綠豆芽大火爆炒。
  3. 加少許鹽調味即可。

3.絲瓜 

  • 功效：味甘、性涼。能清暑、化痰、通經絡。
  • 適合對象：心情煩躁、胸口悶悶不適者。
  • 注意：脾胃虛寒、容易腹瀉者；孕婦亦不宜多吃。

食譜：蝦米炆絲瓜

  1. 先爆香薑片與蝦米。
  2. 放入切好的絲瓜塊，燜煮至軟身即可。

3大進食清熱食材貼士 保護脾胃

何醫師提醒，雖然消暑食材非常適合夏天食用，但進食時建議遵從以下三個原則：

  1. 適可而止：任何具有清熱功效、性質寒涼的食材都不可過量食用。若過度進食，反而會損傷脾胃陽氣，容易引發腹痛或腹瀉。
  2. 按活動量調整：如果當天在戶外活動多、流汗量大，身體積熱多，可以適量多吃；若整天留在冷氣房久坐，則建議減少食用份量。
  3. 烹調時加入薑蔥蒜：在烹調寒涼食材時，緊記加入薑、蔥、蒜等溫熱配料，有助起保護脾胃的作用。

資料來源：港恩中醫（已授權轉載）

延伸閱讀：酷熱天氣易口乾 不只吃西瓜！營養師推介9大補水蔬果清熱降溫

何肇婷註冊中醫師簡介:

香港註冊中醫師、香港大學中醫學碩士(針灸學)、香港浸會大學中醫學學士及生物醫學(榮譽)理學士、香港大學專業進修學院中醫專業實踐證書(西方醫學婦產科學)

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