告別夏天體味勿單靠止汗劑/香水！醫生教每日早上1分鐘洗澡法 徹底除臭保持全日乾爽

炎夏爆汗，隨之而來的體味令人極度尷尬，以為狂噴止汗劑或香水就能掩蓋汗臭，這其實治標不治本，隨時令異味更難頂。有日本醫生拆解體味根源，並教每日只需實行1分鐘洗澡法，就能從源頭徹底洗走發臭皮脂。

醫生教每日早上1分鐘洗澡法 徹底除體臭保持全日乾爽

據《Yahoo! JAPAN》報道，日本醫生早坂信哉指出，夏季是出汗較多的季節，體味也隨之而來，不少人以為狂抹止汗濕紙巾、狂噴止汗劑或香水就能掩蓋異味。其實，無論年齡大小，甚至近年備受關注的「中年體味」，其根源全都是「汗水與皮脂」。當皮脂隨著時間推移，被名為「脂肪酶」的酵素及細菌分解時，就會產生難聞的酸臭味。因此，要徹底消除異味，最基本的方法是洗澡。他特別推介以下幾個早上一分鐘洗澡除臭方法：

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醫生教每日早上1分鐘洗澡法

1.建議水溫攝氏41度

根據東京燃氣公司的一項研究顯示，早上只需花1分鐘時間淋浴，便能洗走夜間睡眠時分泌的大量皮脂，從而有效抑制白天的皮脂分泌，保持乾爽至夜晚。為了預防體味，無需嚴格遵循特定的水溫，但攝氏41度左右是一個不錯的參考溫度。原因在於皮脂遇冷水容易凝固，極難被沖走，需要一定溫度才能順利清除。由於熱水從花灑流到身體時，溫度本來就會稍微下降，因此將水溫設定在41度左右，實際接觸皮膚時的溫度剛好最適合清除皮脂。

若希望早晨更快提神，可將水溫調至約42度，有助自律神經由副交感神經轉換成交感神經，迅速喚醒身體，不僅有助於減少皮脂，也能提升白天的精神狀態。相較之下，不建議沖冷水澡，因為冷水無法有效去除皮脂。

2.浸浴

淋浴勝在方便快捷，但若想徹底清除毛孔深處的污垢與皮脂，浸浴絕對是更好的選擇。洗澡的順序也有技巧：若想清潔效果最大化，建議先在熱水中浸泡約4至5分鐘，讓角質層與皮脂軟化，隨後才開始清洗身體，污垢會更容易洗淨。即使晚上時間緊迫，睡前浸浴短短2至5分鐘，徹底洗淨汗水與皮脂的效果也遠比單純淋浴好。如果每天晚上都只有淋浴，很可能仍有部分皮脂殘留。

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3.避免用力搓洗

很多人以為體味重，洗澡時就要用沐浴露或番梘狂搓猛洗。皮膚表面存在著被稱為常駐菌叢的益菌，過度使用清潔用品會破壞菌叢平衡，反而令體味變得更明顯。若經常用番梘用力刷洗，會削弱皮膚屏障功能，可能導致體味加重、皮膚乾燥及痕癢。因此，白天若要多次淋浴，基本原則是僅用清水沖洗便已足夠。

此外，使用粗糙的尼龍搓澡巾大力猛擦身體，會強行剝落角質層，導致皮膚乾燥及痕癢。尼龍搓澡巾真正的用途應該是「起泡」，而不是拿來刷身體。

4.用泡沫輕輕清潔即可

正確的洗澡方法，是將尼龍毛巾僅用作起泡工具。取適量起出濃密綿滑的泡沫於掌心，將泡沫輕輕塗抹在皮膚上，想像利用泡沫去吸附污垢和油脂。理想的泡沫應該濃密到放在手掌上翻轉也不會掉落，將泡沫覆蓋皮膚後，不需要停留太久，隨即沖洗即可。

洗澡時，應將清潔集中在皮脂分泌旺盛的部位，包括腋下、臀部、臉部、頭皮、背部及胸口，必須用溫水徹底沖洗。相反，手腳等較少出油的部位，則無需過度仔細清潔。若經常使用沐浴產品，建議挑選含有神經醯胺等保濕成分的產品，防止皮膚變粗糙。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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