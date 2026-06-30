兒童節目主持蕁麻疹發作 眼皮嘴唇紅腫兼腹痛 吃藥打針不見效突發過敏休克送院｜附蕁麻疹過敏原

台灣兒童節目主持近日蕁麻疹發作，吃藥打針竟毫無效用，隨後眼皮嘴唇嚴重紅腫兼出現腹痛，更突發「過敏性休克」暈倒，幸獲急救保命。到底蕁麻疹有何常見過敏原？

兒童節目主持蕁麻疹發作 眼皮嘴唇紅腫兼腹痛

台灣兒童節目主持優格（本名林珮君）在Instagram發文指，自己每隔幾年就會爆發一次蕁麻疹，以往通常打一針便會痊癒。然而這次情況卻截然不同，她直言：「這次是吃藥打針都沒有甚麼用，後來甚至腫到嘴唇跟眼皮。」由於是首次遇到這種情況，她一時大意，以為只要按時服藥就會自行痊癒。

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結果，她在經歷嚴重的腹痛後，突然引發「過敏性休克」並失去意識。優格形容醒來的那一刻「超像拍電影」，她憶述當時聽見弟弟焦急地呼喚她，並正在為她進行CPR急救：「我弟弟的聲音從小聲慢慢變大聲，人也從模糊變到清楚。」隨後救護車抵達，救護人員迅速用擔架將她從二樓運送上救護車，戴上氧氣罩後，她的不適感才大幅紓緩。

優格確診為蕁麻疹合併「血管性水腫」

經送院檢查後，優格確診為蕁麻疹合併血管性水腫，目前一切平安。她特別發文警惕大眾，如果日後大家出現類似嚴重情況，就必須極度謹慎，最保險的做法是立即前往大醫院留醫觀察。

優格在文末感激弟弟的救命之恩，並指自己把他「嚇慘了」。她更悟出了一個人生道理，藉此提醒大家健康的重要性：「當我們身體健康的時候，會有很多願望，但身體出狀況後，願望只會有一個。總之謝謝大家關心，我會好好休養的！」

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蕁麻疹有何常見過敏原？超過六星期恐屬慢性蕁麻疹？

據醫務衞生局資料顯示，「蕁麻疹」俗稱「風赧」，是一種很常見的皮膚病，患者在皮膚上出現凸起發癢的紅色皮疹，它可發生在任何年齡，約20%的人一生中至少有一次患蕁麻疹的經驗。大部分紅疹會自行消退，但亦有可能反覆出現。一般來說，蕁麻疹可分成急性和慢性兩種，以急性佔多數。引起蕁麻疹的原因亦相當多，通常是身體對外界的一些特定物質產生過敏反應引起。常見過敏原包括：

感染（最常見）：病毒、細菌、寄生蟲

食物：牛奶、雞蛋、堅果、黃豆、麥、蝦、蟹、貝殼類食品

藥物：水楊酸（亞士匹靈）、非類固醇止痛消炎藥、抗生素等

物質：植物、乳膠

昆蟲：蜜蜂、黃蜂、火蟻

寵物：毛髮、皮屑

其它較少見的原因：冷、熱、陽光、花粉、灰塵、黴菌、膠原病、惡性腫瘤等。

如果發作的時間持續超過六星期就稱作「慢性蕁麻疹」，病情可持續數月或數年。此外，有些患者每隔一段時間就反覆發作，給他們帶來了相當大的精神困擾，可惜這類病人的誘因大都不明，許多時候都難以根治。

資料來源：醫務衞生局

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