世界盃2026｜100歲人瑞婆婆舉牌告白美斯 獲揮手暖爆全場 拆解追星可抗衰老？

世界盃賽場上，阿根廷以2比0擊敗奧地利，球王美斯（Lionel Messi）創下歷史進球紀錄，但當晚世界盃場邊暖心一幕，卻是觀眾席上一位100歲的婆婆。她身穿藍白條紋球衣，高舉牌子寫着：「我100歲了，我是美斯的粉絲。」這一幕瞬間瘋傳全球，這位人瑞婆婆Pauline Kana，用她的活力告訴世界：年齡從來不是追星的障礙。

世界盃2026｜百歲粉絲告白球王美斯

Pauline Kana來自美國俄亥俄州，與孫子Ross Smith在IG及TikTok拍攝搞笑影片走紅，累積近2,500萬粉絲。她並非第一次向美斯告白——早在2025年世冠盃上，她曾舉牌寫着「美斯，你願意娶我嗎？」及「年齡只是數字」，美斯在熱身時看到，也微笑揮手回應，盡顯暖男本色！

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今次世界盃，美斯梅開二度，帶領阿根廷晉級，而Pauline同樣有到場，更一邊舉牌「Messi Te Amo Papi（我愛你，爸爸）」，一邊落力應援，支持這個歷史時刻。

世界盃2026｜追星不只是娛樂 更是大腦的青春藥

Pauline的人生從不依循常規，她用行動證明，100歲依然可以瘋狂追星、拍搞笑影片、舉牌告白；在99歲時，更成功挑戰「人體衝浪」（crowd surfing），獲健力士世界紀錄認證為史上最年長參與者，展現驚人膽識。

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Pauline的故事不僅有趣，更呼應了科學研究的發現。哈佛大學心理學教授Ellen J. Langer博士曾進行著名的「逆時鐘研究」，讓一群70多歲長者入住完全模擬20年前環境的「時光屋」，短短5天後，他們的靈活度、視力、聽力均有顯著改善。研究證明心態對身體老化速度有着絕對影響力。

世界盃2026｜4招大腦回春法 即學即用

減重醫生蕭捷健曾發文提出4個經科學驗證、可實踐的「大腦回春法」，助你保持年輕活力：

1. 戒掉老化口頭禪，改說「不過」

紐約大學研究發現，接觸「健忘、孤單」等詞彙會令走路速度變慢。大腦會記住句子結尾，建議將負面句子轉化，例如：「今天很累，不過我完成了一件麻煩事，很有成就感！」

2. 找到生存意義、追星也抗老

日本哲學「生き甲斐（Ikigai）」指每天起床的動力。找到讓自己心跳加速的事物，無論是追星、旅行還是學習新技能，能夠更好地維持認知功能，擁有「被需要」的感覺會刺激催產素分泌，抵抗大腦衰退。

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3. 多上網活化大腦

抗拒新事物會加速老化。研究指出，長輩學習使用即時通訊APP、社交平台，甚至用Google Earth虛擬旅行，都能活化大腦的決策與推理區域。

4. 自測大腦年輕度

在家嘗試單腳站立，輕鬆撐過30秒代表小腦與前庭系統協調良好，大腦仍年輕。測試時切記注意安全，避免跌倒。

資料來源：Athlon Sports、rosssmith@IG

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