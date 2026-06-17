施可瑩患卵巢癌透露近況：身體極差不宜化療 申請做大體老師遺愛人間

前ViuTV主持施可瑩（Lillian）精通四語，近年更主持不少韓星及泰星見面會。她在上個月自揭患上卵巢癌，腹中腫瘤一度大至17cm，癌細胞更擴散至盲腸，需切除全子宮及建人工造口保命。她今日更發文透露，指身體極差已不適合化療。面對病情轉折，她毅然作出申請做大體老師的決定，希望遺愛人間。

施可瑩患卵巢癌透露近況：身體極差不宜化療

施可瑩今日於社交平台Threads上透露患卵巢癌後的最新近況，坦言醫生指其身體狀況太差，已經不再適合接受化療，因此未來的治療方向將以紓緩為主。她寫道：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」其實，在上星期她指出自己已經重新注射薄血針，但注射後又開始出現嘔血情況，所以需要再次停打薄血針。她形容：「不停嘔真係幾辛苦下，但會頂到架，下星期就二化，所以一定要頂到！」

病情嚴重需建人工造口保命

施可瑩在上個月亦曾指出，去年因輸卵管積水達11cm，並出現扭轉情況，需要召喚救護車送院，經歷了人生首次的全身麻醉手術。未料至同年10月，她發現卵巢出現了一個10cm的腫瘤。其後腫瘤不斷變大，由13cm飆升至17cm，令腹部隆起程度猶如懷孕5個月。至今年2月，她完成手頭上的「LingOrm」見面會和《尋秦記》的工作後，由於劇痛難忍，加上公立醫院輪候時間較長，她決定轉往私家醫院接受兩次大手術切除腫瘤，卻意外確診患上卵巢癌。

當時，癌細胞已經擴散至盲腸，但她未有放棄。術後她積極進行復健，重新學習站立與行路，更靠著對工作的熱愛來支撐自己積極面對病魔。今年4月，她終於獲安排於公立醫院進行切除全子宮手術。原本以為術後只需接受6次化療便能完成整個療程，未料手術後卻發現病情比想像中更為嚴重。為了保住性命，她更需要建立人工造口。一向性格堅強的她坦言，這個突如其來的打擊令她難以接受，甚至為此痛哭了多個晚上。她感覺自己變成了另一半、家人與朋友的負擔，更擔憂未來無法再從事喜愛的主持工作，以及外出時無能力處理造口問題。二化，所以一定要頂到！」

【同場加映】主持施可瑩自爆患卵巢癌 腫瘤達17cm如懷孕5個月 擴散至盲腸需切子宮建人工造口保命

卵巢癌8大常見症狀 常腹脹是警號？

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛

消化不良

腹部不適

肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

7類患人卵巢癌風險高 從未生育人士要留意

根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性較遲停經 從未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨） 體重超標，食用過多脂肪 有自然流產或不孕現象 曾罹患乳癌 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

如何預防卵巢癌？5種人風險較低？

在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。

4招減低患卵巢癌風險：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療

5類人患卵巢癌風險較低：

服用口服避孕藥超過5年

懷孕最少一次

以母乳餵哺嬰兒

曾接受輸卵結紮手術

曾接受子宮頸切除手術

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