施可瑩患卵巢癌透露近況：身體極差不宜化療 申請做大體老師希望遺愛人間
發佈時間：14:57 2026-06-17 HKT
前ViuTV主持施可瑩（Lillian）精通四語，近年更主持不少韓星及泰星見面會。她在上個月自揭患上卵巢癌，腹中腫瘤一度大至17cm，癌細胞更擴散至盲腸，需切除全子宮及建人工造口保命。她今日更發文透露，指身體極差已不適合化療。面對病情轉折，她毅然作出申請做大體老師的決定，希望遺愛人間。
施可瑩患卵巢癌透露近況：身體極差不宜化療
施可瑩今日於社交平台Threads上透露患卵巢癌後的最新近況，坦言醫生指其身體狀況太差，已經不再適合接受化療，因此未來的治療方向將以紓緩為主。她寫道：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」其實，在上星期她指出自己已經重新注射薄血針，但注射後又開始出現嘔血情況，所以需要再次停打薄血針。她形容：「不停嘔真係幾辛苦下，但會頂到架，下星期就二化，所以一定要頂到！」
病情嚴重需建人工造口保命
施可瑩在上個月亦曾指出，去年因輸卵管積水達11cm，並出現扭轉情況，需要召喚救護車送院，經歷了人生首次的全身麻醉手術。未料至同年10月，她發現卵巢出現了一個10cm的腫瘤。其後腫瘤不斷變大，由13cm飆升至17cm，令腹部隆起程度猶如懷孕5個月。至今年2月，她完成手頭上的「LingOrm」見面會和《尋秦記》的工作後，由於劇痛難忍，加上公立醫院輪候時間較長，她決定轉往私家醫院接受兩次大手術切除腫瘤，卻意外確診患上卵巢癌。
當時，癌細胞已經擴散至盲腸，但她未有放棄。術後她積極進行復健，重新學習站立與行路，更靠著對工作的熱愛來支撐自己積極面對病魔。今年4月，她終於獲安排於公立醫院進行切除全子宮手術。原本以為術後只需接受6次化療便能完成整個療程，未料手術後卻發現病情比想像中更為嚴重。為了保住性命，她更需要建立人工造口。一向性格堅強的她坦言，這個突如其來的打擊令她難以接受，甚至為此痛哭了多個晚上。她感覺自己變成了另一半、家人與朋友的負擔，更擔憂未來無法再從事喜愛的主持工作，以及外出時無能力處理造口問題。二化，所以一定要頂到！」
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卵巢癌8大常見症狀 常腹脹是警號？
根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：
- 持續及日益嚴重的胃痛
- 消化不良
- 腹部不適
- 肚脹
- 小便頻密
- 大便困難
- 性交時疼痛
- 腰背痛
7類患人卵巢癌風險高 從未生育人士要留意
根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：
卵巢癌7大高危因素
- 比一般女性較遲停經
- 從未生育
- 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）
- 體重超標，食用過多脂肪
- 有自然流產或不孕現象
- 曾罹患乳癌
- 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年
如何預防卵巢癌？5種人風險較低？
在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。
4招減低患卵巢癌風險：
- 飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪
- 保持適量運動
- 保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力
- 長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療
5類人患卵巢癌風險較低：
- 服用口服避孕藥超過5年
- 懷孕最少一次
- 以母乳餵哺嬰兒
- 曾接受輸卵結紮手術
- 曾接受子宮頸切除手術
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