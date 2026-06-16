26歲女碩士邊讀書邊抗肺癌 3年歷24次放化療 「不去想生命長度 因為知道生命厚度更重要」

內地一名26歲女生獲錄取讀碩士，同日確診肺癌晚期，但她拒絕「躺平」認命，一邊歷經開顱手術及24次放化療，一邊奮力苦讀。三年後，她幸運地拿到一等獎學金及畢業論文獲盲審雙A順利畢業，其台上感言：「我從來不去想生命的長度，因為我知道生命的厚度才更重要。」

26歲女錄取碩士後確診肺癌

綜合內媒報道，湖南師範大學26歲的劉巧在2020年大學畢業後，本從事教師工作，但深思熟慮後決定跨專業考取碩士。2023年4月5日，是她人生中最悲喜交集的一天。當天上午，她滿心歡喜地收到湖南師範大學碩士的錄取通知；豈料短短數小時後，入學體檢卻在她肺部查出約5厘米的陰影。她當時在朋友圈寫道：「我是拿了甚麼天選劇本？好消息是復試擬錄取；壞消息是體檢肺部有問題，不排除肺癌可能。」她極度恐懼校方會以體檢不合格為由拒絕入學，在輾轉多家醫院完成基因檢測及抽針檢查後，最終確診為肺癌晚期。

劉巧坦言，確診後曾恐懼得徹夜難眠，不知道自己還能活多久。但天性樂觀的她，最放不下的反而是父母。她的父親因車禍被評為三級殘障，母親則患有類風濕，天天要吃藥。當母親說「傾家蕩產都要給你治」時，劉巧深受感動：「一家人都這麼好，那我肯定要繼續好好活著呀！」

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抗癌3年邊讀書邊歷24次放化療

後來，教育科學學院秉持著人道主義精神，最終還是讓劉巧順利入學。不過，她並沒有把自己的病情告訴他人。「我覺得如果別人同情你，就是把你當成一個弱者，但是我天生就是要當強者的，所以我不能讓他們同情我。」讀碩士第一年，她基本都在學校，上午去圖書館，還參加棒球、籃球等體育活動，甚至在英語話劇中擔任人生第一次的女主角。她坦言，從不否認他人善意的溫度，親友的關心也發自真心，但頻繁問詢、反覆解釋，終究會成為無形的負擔。

課餘時光裡，劉巧的生活始終豐盈熱烈。她一邊深耕學業，一邊抽出時間外出旅遊；同時堅持營運個人社交帳號記錄生活。最終，她的學業成果優異，論文更斬獲佳績。「如果沒有確診，我可能就『躺平』了，但知道自己得了癌症後，我就覺得不能浪費時間。」劉巧說，拿到錄取通知書又確診癌症，只會讓她越挫越勇。「學業一定不能放棄，因為如果我放棄，我的人生就沒有意義了。我覺得讀書就是很好玩，我可以不活，但是我不能不學吧。」

畢業典禮剖白：「不去想生命長度 因為知道生命厚度更重要」

在畢業典禮上，劉巧回顧了這段邊抗癌邊讀書的經歷。她在台上感言：「站在這裡，我有一種宿命感。三年前同樣是這個地方，劉鐵芳院長親手將花和書遞到我手中，鼓勵我順利入學，那一刻我熱淚盈眶。原本學院可以以體檢不合格為由勸退我，但學院秉持著人道主義精神，留下了我，是學院這份關懷，是老師們的不離不棄，給了我繼續走下去的勇氣。」

她更表示：「今天，我能站在這裡，本身就是一個關於愛與奇蹟的故事。三年來，我一邊抗癌，一邊讀研，經歷了4次化療、20次放療、一次開顱手術，但我也幸運地拿到一等獎學金，畢業論文獲盲審雙A。我從來不去想生命的長度，因為我知道生命的厚度才更重要。」她續說：「偶爾來場暴風雨，打個怪才能升級。每個人都有自己的怪要打，也有自己的寶箱要開啟。願我們都能心懷熱愛，不負理想，迎難而上，向陽而生，在各自人生裡閃閃發光。」

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室友默契守護 對於未來充滿盼望

讓所有人動容的是，這場獨自堅守的背後，藏著一場雙向的默契守護，劉巧的室友其實很早便知道了她的病情，但為了守護劉巧的自尊，選擇了裝作不知情。室友小吳透露，在她眼中，劉巧「三格電就敢直接出門，大家都裝床簾只有她沒有裝，樂觀主義的她還會安慰偶爾悲觀的室友們，她還喜歡打扮、精力旺盛、愛好廣泛，一邊寫開題一邊旅遊，還能做帳號，論文也寫得很好」。小吳說，今年「520」當天，劉巧還給她轉帳了520元人民幣。劉巧解釋，因為生病時大家都對她伸出援手借錢給她，她就想，自己有能力了，一定要一一還回去。

畢業後，劉巧說她準備回家鄉創業，她開了一間英語工作室，為鎮上的孩子們上公益英語課。對於未來，網名為「奇蹟寶貝Jojo」的她充滿盼望：「其實我內心是很相信我一定會是奇蹟的。我會設想很美好的未來，我是個樂觀主義者，然後我就會想，我肯定會好。其實我挺期盼我老了之後甚麼狀態的，所以我想活到七八十歲，當一個心態很年輕的老奶奶。」

肺癌6大常見症狀

根據本港醫管局資料，肺癌是在本港死亡率最高的癌症，2022年共有3782人死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的25.7%。若出現以下症狀，有可能已經患上肺癌，建議同時出現多於一項就應盡快求醫：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或難癒

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

肺癌擴散症狀

若癌細胞已擴散，則可能會出現以下徵狀：

頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹

腹脹、骨痛、頭痛

局部腦癇或半身不遂

肺癌6大風險因素 1類人風險高20倍

醫管局指，吸煙人士患肺癌的風險是非吸煙人士的20倍，其中，二手煙也會使患肺癌的風險較普通人高2至3倍：

吸煙或常吸入二手煙 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物 長期吸入廚房油煙 經常進食經燒烤、醃製的食物 長期吸入燃燒香燭的煙霧 種族或遺傳因素

資料來源：央視新聞、瀟湘晨報、醫管局

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