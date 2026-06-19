益生菌越食越無效？狂轉牌子大錯特錯？營養師揭全因腸道積聚廢物 教吃2物幫腸胃大掃除

便秘腸胃差，吃多種益生菌都沒有效？不少人習慣吃益生菌不見效就轉牌子，原來大錯特錯！有營養師指出，益生菌越食越無效，可能是腸道早已塞滿死菌廢物，令新菌無法生存。到底怎樣有效幫腸胃大掃除，助益生菌發揮功效？

益生菌越食越無效？營養師揭全因腸道積聚廢物

註冊營養師 Jim Lau在Facebook專頁發文指，遇到一位客人手機裡竟存有超過20種不同牌子的益生菌照片，原因是每隻吃一個月就沒有感覺，唯有不斷轉牌子。這種情況在香港人身上極為普遍。但他強調：「益生菌食吓食吓冇效，未必係因為隻益生菌唔好。」關鍵在於一個極少人留意的腸道生物膜。

Jim Lau表示，腸道就像一間屋，用來租給益生菌和腸道微生物居住的。很多時以為，益生菌進食後就會像魚仔般在腸道內游來游去，但事實並非如此。不少腸道細菌會依附在腸道黏液層表面，這就是生物膜。這層生物膜中不同的位置適合不同的菌種居住，如乳酸桿菌、雙歧桿菌。益生菌必須靠自身的黏附能力，找到適合的位置，才能短暫停留並發揮作用。

他亦強調，如果腸道已經很久沒有打理，積聚了大量代謝廢物、死菌殘骸及食物殘渣，新進食的益生菌就未必能輕易找到好位置。因此，有時覺得益生菌無效，未必是產品差，而是腸道環境太惡劣。有研究顯示，常見的乳酸桿菌及雙歧桿菌在腸道通常只會停留幾日，一停吃便會慢慢減少。所以益生菌並非進食一次就能永遠落地生根，除了需要持續補充，更重要的是腸道環境必須準備好。

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吃2物幫腸胃大掃除 助益生菌發揮功效

Jim Lau建議，當覺得益生菌無效時，第一時間不應是瘋狂轉換牌子，而是應該反思：「我嘅腸道環境係咪需要執一執？」他提議大約每3至5日，為腸道進行一次簡單清潔，並推介了以下2款幫腸胃大掃除好物：

2款好物幫腸胃大掃除

1.蘋果醋

蘋果醋當中的醋酸能幫助調節消化環境，令腸道的酸鹼狀態變得更適合益菌發揮作用。若選擇含有醋母的蘋果醋，更會保留較多發酵相關的有益成分。患有胃潰瘍或容易胃部不適的人士，不建議飲用。

2.消化酵素

消化酵素主要幫助分解食物，從而減少食物殘渣積聚及消化系統的負擔。特別適合經常胃脹、吃飽後容易頂胃，或蛋白質消化能力較差的人士，能有效幫腸道環境減壓。

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如何安全選購及服用益生菌產品？

至於益生菌的選購貼士，本港消委會曾指，不同益生菌菌種可帶來的健康益處有所不同，消費者應諮詢醫生和專業人士，按身體狀況和需要而選擇合適的益生菌，並非每個人都有服用的需要。

在選擇和食用益生菌時，消委會建議參考以下小貼士：

注意益生菌也會有副作用，如果有任何健康問題或患病，應先諮詢醫生意見，而非自行服用益生菌，以免影響病情；

如自行選購亦應先了解產品資訊，選擇資料較為齊全，當中的益生菌受較多國際認可的菌種；

益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於 30 度或以上高溫或太潮濕的地方，同時避免兒童接觸以降低誤食風險；

不應單靠益生菌；日常要攝入足夠蔬果，保持均衡飲食和多做運動，才能保持腸胃道健康及增強抵抗力。

資料來源：註冊營養師 Jim Lau、消委會

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