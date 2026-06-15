Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皮蛋蛋白質竟與雞蛋一樣？營養師比拼3款蛋類營養 這款鈉含量飆破1629毫克

保健養生
更新時間：17:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-15 HKT

雞蛋是我們日常攝取優質蛋白質的重要來源，但大家是否了解各種蛋的營養差異？有營養師大比拼雞蛋、皮蛋及鹹蛋3款常見蛋類，拆解當中的營養密碼，其中一款蛋鈉含量竟高達1629毫克。

3款蛋類營養大比拼 這款鈉含量飆破1629毫克

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，每天的餐桌上，總少不了蛋的身影。從早餐的烚蛋、午餐的皮蛋豆腐，到晚餐極為送飯的鹹蛋炒苦瓜，蛋類不僅美味，更是我們攝取優質蛋白質的重要來源。她為大家詳細拆解雞蛋、皮蛋及鹹蛋這3種常見蛋類的營養密碼：

3款蛋類營養大比拼
3款蛋類營養大比拼

1.新鮮雞蛋

  • 熱量：135kcal
  • 蛋白質：12.5g
  • 鈉含量：135mg

它沒有經過任何化學加工，僅透過清洗、分級與包裝，保留了最完整的營養素。雞蛋是標準的原型食物，熱量與鈉含量在三者之中都是最低的。無論是處於減脂期、控糖期的人士，或是作為兒童發育階段的營養補充，雞蛋都是極佳的選擇。

【同場加映】黃色定橙色更有營養？專家揭開蛋黃顏色迷思 點名1種蛋風味更佳

2.皮蛋

  • 熱量：144kcal
  • 蛋白質：12.5g（與雞蛋相若）
  • 鈉含量：590mg

市售的皮蛋多半是由鴨蛋製成，利用強鹼，如碳酸鈉、石灰使蛋白質發生變性與凝膠化而成。蛋白質在強鹼環境下會分解產生氨基酸，並發生梅納反應，這正是皮蛋獨特風味與顏色的來源。雖然其蛋白質含量與新鮮雞蛋相距不遠，但鈉含量卻已大幅增加。建議吃皮蛋時應配搭清淡的食材一起食用，如豆腐，以避免單一餐攝取過多的鈉。

【同場加映】奄列是熱量炸彈！蒸蛋超低卡恐屬數字錯覺？營養師拆解6款雞蛋料理熱量

3.鹹蛋

  • 熱量：182kcal
  • 脂肪：13.1g
  • 鈉含量：1629mg

金黃流沙、口感起沙的鹹蛋黃是許多料理的靈魂，但它同時亦是極度危險的熱量與鈉含量炸彈。鹹蛋同樣多由鴨蛋製成，透過高濃度鹽水或紅土泥醃製，利用滲透壓將蛋裡的水分逼出。當水分大幅減少後，蛋黃中的脂肪會重新聚集，這就是為何鹹蛋黃切開會出油的原因。鹹蛋的熱量、脂肪與鈉含量都是三者之冠，如果這一餐吃了鹹蛋料理，請務必減少其他菜式的調味料。對於需要控制血壓或關注心血管健康的人士，更要謹慎控制份量，淺嚐即止。

她指出，無論是哪一種蛋，都是很好的蛋白質來源。但在日常選擇上，強烈建議仍以新鮮雞蛋為主，讓身體吸收最純粹的營養。如果偶爾想轉換口味食皮蛋或鹹蛋，必須緊記它們是加工食品，潛藏著極高的鈉與油脂危機。大家應掌握替換原則，把加工蛋類當作料理的調味料而非主食，這樣就能在享受美味的同時兼顧健康。

資料來源：營養師楊斯涵

 延伸閱讀：雞蛋蛋白蛋黃營養成分有何不同？烚煎蒸炒哪種食法營養高？

楊斯涵營養師簡介:

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
22小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
8小時前
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
3小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
10小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
4小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
3小時前