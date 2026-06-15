皮蛋蛋白質竟與雞蛋一樣？營養師比拼3款蛋類營養 這款鈉含量飆破1629毫克

雞蛋是我們日常攝取優質蛋白質的重要來源，但大家是否了解各種蛋的營養差異？有營養師大比拼雞蛋、皮蛋及鹹蛋3款常見蛋類，拆解當中的營養密碼，其中一款蛋鈉含量竟高達1629毫克。

3款蛋類營養大比拼 這款鈉含量飆破1629毫克

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，每天的餐桌上，總少不了蛋的身影。從早餐的烚蛋、午餐的皮蛋豆腐，到晚餐極為送飯的鹹蛋炒苦瓜，蛋類不僅美味，更是我們攝取優質蛋白質的重要來源。她為大家詳細拆解雞蛋、皮蛋及鹹蛋這3種常見蛋類的營養密碼：

3款蛋類營養大比拼

1.新鮮雞蛋

熱量：135kcal

蛋白質：12.5g

鈉含量：135mg

它沒有經過任何化學加工，僅透過清洗、分級與包裝，保留了最完整的營養素。雞蛋是標準的原型食物，熱量與鈉含量在三者之中都是最低的。無論是處於減脂期、控糖期的人士，或是作為兒童發育階段的營養補充，雞蛋都是極佳的選擇。

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2.皮蛋

熱量：144kcal

蛋白質：12.5g（與雞蛋相若）

鈉含量：590mg

市售的皮蛋多半是由鴨蛋製成，利用強鹼，如碳酸鈉、石灰使蛋白質發生變性與凝膠化而成。蛋白質在強鹼環境下會分解產生氨基酸，並發生梅納反應，這正是皮蛋獨特風味與顏色的來源。雖然其蛋白質含量與新鮮雞蛋相距不遠，但鈉含量卻已大幅增加。建議吃皮蛋時應配搭清淡的食材一起食用，如豆腐，以避免單一餐攝取過多的鈉。

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3.鹹蛋

熱量：182kcal

脂肪：13.1g

鈉含量：1629mg

金黃流沙、口感起沙的鹹蛋黃是許多料理的靈魂，但它同時亦是極度危險的熱量與鈉含量炸彈。鹹蛋同樣多由鴨蛋製成，透過高濃度鹽水或紅土泥醃製，利用滲透壓將蛋裡的水分逼出。當水分大幅減少後，蛋黃中的脂肪會重新聚集，這就是為何鹹蛋黃切開會出油的原因。鹹蛋的熱量、脂肪與鈉含量都是三者之冠，如果這一餐吃了鹹蛋料理，請務必減少其他菜式的調味料。對於需要控制血壓或關注心血管健康的人士，更要謹慎控制份量，淺嚐即止。

她指出，無論是哪一種蛋，都是很好的蛋白質來源。但在日常選擇上，強烈建議仍以新鮮雞蛋為主，讓身體吸收最純粹的營養。如果偶爾想轉換口味食皮蛋或鹹蛋，必須緊記它們是加工食品，潛藏著極高的鈉與油脂危機。大家應掌握替換原則，把加工蛋類當作料理的調味料而非主食，這樣就能在享受美味的同時兼顧健康。

資料來源：營養師楊斯涵

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