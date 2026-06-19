12款紙包飲品熱量/糖份大比拼 1款檸檬茶含5粒糖 即睇邊款低糖低卡

夏日少不了飲冰凍飲品解暑，紙包茶方便又解渴，是不少港人的至愛。有註冊營養師列出12款紙包飲品的熱量及糖份，原來不同牌子的同款茶飲熱量及糖份也可以有很大的差距，當中維他檸檬茶比陽光檸檬茶肥1倍有多！

12款紙包飲品熱量/糖份大比拼

註冊營養師譚熙然在其 instagram 發文指，近日天氣炎熱，不少人會飲紙包飲品解渴，但原來同款茶飲熱量及糖份也可以有很大的差距，例如維他蘋果綠茶比道地蜂蜜綠茶多接近1.4粒方糖和1倍卡路里。她列出12款紙包飲品的熱量及糖份，大家可以參考一下：

12款紙包飲品熱量/糖份大比拼（由高至低排列）

1. 檸檬茶

維他檸檬茶：108kcal、27克糖

維他低糖檸檬茶：50kcal、12.5克糖

維他冰震檸檬茶：50kcal、12克糖

陽光檸檬茶：50kcal、11.5克糖

2. 菊花茶

維他菊花茶：88kcal、22克糖

陽光菊花茶：80kcal、20克糖

維他低糖菊花茶：50kcal、12.5克糖

道地極品菊花烏龍茶：0kcal、0克糖

3. 綠茶

維他蘋果綠茶：63kcal、14.5克糖

維他清心棧蘋果茉莉：48kcal、11克糖

道地蜂蜜綠茶：33kcal、8克糖

淳茶舍茉莉綠茶：0kcal、0克糖

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譚熙然接受訪問回應，以1粒方糖相當於約5克糖計算，飲用2包原包裝檸檬茶就等於吞下10.8粒方糖，已超出每日建議攝取量。根據世界衛生組織（WHO）建議，健康人士每日的添加糖攝取量，應限制在每日總熱量攝入值的10%或以下。以成人每日攝取2000卡路里計算，每日添加糖不宜超過50克（約10粒方糖）。若能進一步將比例降至5%以內（即少於25克），對健康更為有益。此外，最新版《美國飲食指南》亦收緊了對幼童糖分攝取量的限制，建議10歲以下幼童不應攝取任何添加糖（舊標準為2歲以下）。

攝取過多糖可能導致老化/心血管病

譚熙然又指，攝取過多糖分會令脂肪更容易卡在內臟和肚腩，甚至加速第二日的皮膚老化。她解釋道，當攝取過多糖分時，體內多餘的糖分子會與蛋白質（如皮膚表皮與真皮層中的膠原蛋白）結合，引發「糖化反應（Glycation）」，生成一種啡黃色的「糖化終產物（AGEs）」。當 AGEs 在體內長期累積，皮膚就會變得暗黃、失去光澤，皺紋也會隨之加深。同時，AGEs 會破壞膠原蛋白的結構，令肌膚失去支撐力與彈性。此外，糖化反應還會加劇皮膚的氧化壓力，導致自由基大量積聚，進一步破壞皮膚屏障。這不僅會加速細胞老化，還會讓肌膚變薄、變乾，甚至出現脫皮現象。

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除此之外，譚熙然又指，液態的糖較快被人體吸收，當血糖在短時間內急劇上升時，身體必須分泌大量胰島素以穩定血糖。長期下來，細胞對胰島素的敏感度會逐漸減弱，形成「胰島素阻抗」，令血糖變得越來越難控制。 再者，含糖飲品不易帶來飽腹感，容易讓人攝取過多熱量。這些多餘的糖分會轉化為脂肪儲存於體內，顯著增加肥胖、心血管疾病、二型糖尿病及某些癌症的風險。臨床數據顯示，超過60% 的二型糖尿病患者都伴隨有超重或肥胖問題。特別是腹部脂肪（內臟脂肪）的堆積，會干擾胰島素的訊號傳導，進一步加劇胰島素阻抗，造成惡性循環。

資料來源：註冊營養師譚熙然

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