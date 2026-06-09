Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀

保健養生
更新時間：10:38 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:38 2026-06-09 HKT

現年51歲的前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹，Natalie），一直以來積極且勇敢地與病魔對抗。遺憾的是，今日（9日）傳出噩耗，吳文忻已於今早（9日）在醫院睡夢中安詳離世。其家人及好友隨後透過她的個人社交平台帳戶公布此傷痛消息，證實她已告別塵世。

吳文忻離世｜終年51歲 最後日子摯友親人陪伴在側

吳文忻的家人在社交平台上發文留言，字裡行間充滿悲痛與不捨：

致所有關心吳文忻的朋友,

我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。

在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。

感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。

懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。

Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。

吳文忻的家人和好朋友

胸部傷口發臭流膿 將赴深圳求醫尋生機

吳文忻日前向傳媒透露，過去一、兩個月是她抗癌以來最煎熬的時期，病情反覆令她心力交瘁，更曾開直播透露，情緒從未如此低落，「直頭日日爆喊」，而這一切源於胸部腫瘤的急劇惡化。她表示：「因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住。」然而，正是這份與死亡的接近，反而激發了吳文忻的求生意志。她決心不能再如此下去，必須重新振作。為尋求新希望，她又透露即將前赴深圳接受治療。

辦生前追思會克服死亡恐懼

面對惡耗，吳文忻直言能夠重新振作，除了一對女兒是她最大的動力。朋友們的鼎力支持同樣不可或缺，她特別提到，在情緒最低潮的時候，好友彭秀慧每日都會打電話關心。此外，她更選擇以一種非凡的方式來面對。早前，她的一班好姊妹為她在酒店房舉行一場生前追思會，一向百無禁忌的她坦言：「將死亡拎出來講！」，代表自己克服了對死亡的恐懼。

乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

  • 乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化
  • 乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷
  • 腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

  • 性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌
  • 年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高
  • 遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關
  • 經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者
  • 飲食：長期進食高動物脂肪食物
  • 生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動
  • 生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育
  • 藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者
  • 個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

延伸閱讀：全球癌症病例2040年恐達2840萬 醫生推介4類防癌食物 這種每周吃1次降30%乳癌風險

---

相關文章：

「工作狂」患乳癌悟出「做人唔好太執着」 退而不休深水埗開平民小店活在當下

乳癌女偕夫遊車河 出發前在車身寫下這訊息 路過司機紛紛興奮響咹祝福

防癌食物｜醫生推介4種超強蔬菜殺7大癌症 患乳癌風險減70% 防腸癌前列腺癌

粉紅十月｜本港日增14人患乳癌 女士50歲後必吃1種菜降風險 進食前做多1步抗癌力

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
19小時前
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
2小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
23小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
21小時前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
14小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
4小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
13小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
5小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
1小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
23小時前