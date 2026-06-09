外國流行「聖經減肥法」！27歲網紅戒雪糕、炸物瘦身兼改善情緒 營養師揭2大核心關鍵

網上近日興起一種以《聖經》飲食原則為基礎的「聖經減肥法」，吸引不少追求健康生活及體重管理的人士嘗試。這種飲食模式主張多進食《聖經》中提及的天然原型食物，並大幅減少加工食品、含糖飲品及油炸食物。因其飲食結構與醫學界推崇的飲食法不謀而合，被外國媒體形容為結合了「地中海飲食」及「DASH（得舒）飲食」概念的減重潮流。

27歲網紅親證體態獲改善 戒絕劣質高糖加工食品

現年27歲的外國網紅 Kayla Bundy 是「聖經減肥法」的忠實支持者之一。她透露，自己大約在8年前開始著手改變飲食習慣，戒掉雪糕、含糖飲品及油炸食物等高熱量食品，改為以較天然、少加工的食物作為每餐主角。隨後她將這套飲食模式分享至社交平台，迅速吸引了數萬名追蹤者，更有不少支持者自發組成網絡社群，將進食《聖經》提及的食物視為一種新興的健康管理方法。

Bundy 分享，自己平日會以雞蛋、沙甸魚、牛肉及希臘乳酪（Greek Yogurt）等作為主要的優質蛋白質來源。她認為改變飲食後，不僅有助維持理想體態，連帶膚質、髮質及情緒狀態都有所改善。不過她亦強調，這種飲食模式對她而言不單純是減肥手段，更是與個人信仰及生活方式息息相關。

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參考古老典籍選擇「潔淨」肉類

所謂的「聖經減肥法」並非指一套單一且死板的嚴格餐單，而是參考古老典籍中所提及的食物種類，當中包括水果、蔬菜、穀物、豆類、健康油脂、乳製品，以及部分在經典中被視為「潔淨」的肉類。

其中一項常被支持者提及的原則，是源自《利未記》第11章對動物的分類。支持者會依此來選擇肉類，例如會進食牛、羊、鹿等反芻且分蹄的動物，並避開豬、駱駝及野兔等肉類。至於海鮮及水中動物方面，則以「有鰭及有鱗」作為主要的准許食用準則。

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營養師拆解：增加高蛋白質及高纖維是關鍵

對於這股新興減肥潮流，註冊營養師 Brooke Paniri 指出，這類飲食模式之所以能發揮減重功效，核心重點其實在於「減少攝取高加工食物」，並相對「增加高蛋白質及高纖維食物」的比例。

營養師解釋，市面上的加工食物可能會增加身體的發炎反應；相反，較天然、高蛋白及高纖維的食物，則能有效增加飽腹感並平衡血糖波動。只要在這種飲食模式下，身體能維持在合理的「熱量缺口」（熱量赤字）範圍內，而不是進行過度的極端節食，相關的飲食方式的確有助減重，並能維持長期健康。

不過，營養師亦特別提醒，任何減重方式都不應走向極端與過度限制。即使採用較天然的原型飲食原則，亦不代表日常生活中要完全禁絕雪糕、薄餅或其他美食。如果施加過多限制，反而會增加心理負擔。減肥的真正關鍵，始終在於整體飲食習慣是否均衡，以及該方法能否讓自己長期持續執行。

資料來源：kaylabundyofficial

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