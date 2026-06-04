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Threads爆紅藍莓奶昔！營養師揭加1種水果抗氧化力大減 附3大養顏抗發炎配搭

保健養生
更新時間：16:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-04 HKT

最近Threads爆紅一款藍莓香奶昔，不少人跟風自製，以為飲完可以抗老養顏。但有營養師指出，這款奶昔若加1種水果，會令抗氧化力大減。到底這款奶昔怎樣配搭能抗氧化、更有助養顏和抗發炎？

Threads爆紅藍莓奶昔！營養師揭加1種水果抗氧化力大減

營養師張馨方在個人Facebook專頁發文指，最近在社交平台Threads上，一款「藍莓＋香蕉＋豆漿」的自製奶昔爆紅，吸引大批網民跟風試飲。不過，大家可能不知道，原來加入香蕉竟會令藍莓的抗氧化效果大打折扣。曾有研究發現，當藍莓和香蕉混合打成奶昔時，藍莓中的黃烷醇吸收率可能明顯下降。原因在於香蕉含有一種多酚氧化酶的酵素，這種酵素會加速分解部分多酚類抗氧化物。

不過張馨方提醒，先別急著將香蕉妖魔化。香蕉本身依然富含鉀、膳食纖維與天然醣類；而豆漿亦能提供優質的植物性蛋白質。因此，這杯奶昔整體來說仍具備一定的營養價值。

藍莓奶昔3大配搭 養顏抗發炎

然而，若果喝這杯奶昔的主要目的是為了攝取藍莓的抗氧化營養，藉以達致養顏美容或對抗身體發炎的效果，那麼這款配搭便未必是最佳選擇。她建議大家可改用以下方式配搭：

藍莓奶昔3大配搭
藍莓奶昔3大配搭

 藍莓奶昔3大配搭：

  1. 藍莓＋無糖豆漿＋燕麥
  2. 藍莓＋乳酪＋奇亞籽
  3. 如果真的想加香蕉，建議可以將香蕉與藍莓分開進食，或加入少許檸檬汁。因為檸檬汁內含豐富的維他命C，有助於降低香蕉中多酚氧化酶的活性，從而幫助保留更多珍貴的多酚類抗氧化營養。

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每日應吃多少水果？

水果營養豐富，吃過量或吃不夠也對身體不好。本港衞生署鼓勵市民，為達至飲食均衡，每日應至少攝取2份水果和3份蔬菜。

何謂1份水果？根據衞生署資料，1份水果的份量大約等於：

  • 2個小型水果（如布冧和奇異果）
  • 1個中型水果（如橙和蘋果）
  • 半個大型水果（如香蕉、西柚和楊桃）
  • 半碗水果塊（如西瓜、哈密瓜和蜜瓜）
  • 半碗顆粒狀水果（如提子、荔枝、車厘子和士多啤梨）
  • 1湯匙沒有添加糖或鹽的乾果（如提子乾和西梅乾）

如何吃水果最健康有營養？

據本港衞生署資料，水果可提供豐富的維他命及礦物質，包括維他命A及C、葉酸及鉀質等，有助預防高血壓、心血管病及部分癌症等。另外，水果亦含有膳食纖維，有助促進消化，預防便秘及腸道疾病。

選擇及進食水果 留意6大事項

  1. 應進食不同種類、不同顏色的水果以攝取不同營養素。
  2. 新鮮水果比罐頭水果、冷藏水果、乾果和果汁更理想。
  3. 應多進食橙色或黃色水果，如橙、木瓜、芒果，因為它們含有豐富維他命A及C。
  4. 與原個水果比較，純果汁的糖分含量較高，但膳食纖維量少，故建議多進食原個水果。
  5. 大部分水果雖屬低脂食物，但緊記要減少進食加入高脂肪的食材，如水果撻、水果雪糕及加入忌廉的水果蛋糕。
  6. 少選擇加糖的水果，如罐頭糖水水果、水果甜品、加糖的乾果及濃縮果汁。

資料來源：營養師張馨方香港衞生署

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