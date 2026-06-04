排毒別只護肝！醫生揭3大隱藏通道 堵塞恐積聚重金屬/增腦退化風險

人體的排毒機制是一個由多個器官共同協作的系統，絕不能只依賴肝臟！有醫生指出，若忽略身體另外3大隱藏排毒通道，這些通道一旦堵塞，隨時會令重金屬積聚，甚至大幅增加患上腦退化症風險。

醫生揭3大隱藏排毒通道 堵塞恐積聚重金屬/增腦退化風險

家醫科醫生李思賢在個人網誌分享，一提到排毒，大多數人腦海中浮現的往往是肝臟、護肝補充品或排毒果汁。無可否認，肝臟是身體最主要的解毒中樞，但它絕非唯一的出口。若只顧著保肝，卻忽略了身體每天都在使用的另外3大排毒管道，恐引發重金屬積聚，甚至腦退化風險：

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1.睡覺

睡覺不只是為了休息，背後更有具體的生理機制支撐。《Science》曾發表研究，確認大腦有一套只在睡眠時才全力運作的清潔系統，即是類淋巴系統。這系統利用星形膠質細胞構成，利用腦脊髓液在大腦神經元之間流動，將白天累積的代謝廢物，包括類澱粉蛋白β及Tau蛋白，沖洗出體外。

2024年發表在《Cell》的研究指出，去甲腎上腺素在非快速動眼期深睡期以約0.02赫茲的頻率緩慢震盪，帶動腦內血管有節奏地收縮與舒張，產生類似幫浦的效果，推動腦脊髓液流動。《Nature Communications》研究則直接測量了人類受試者睡眠前後血漿中的阿茲海默症生物標記，發現正常睡眠後，這些廢物的清除量比睡眠剝奪狀態下顯著更高。

這解釋了為何睡眠質素比時數更重要：即使睡足8小時，若深睡比例不足，大腦便無法完整執行自我清洗。長期睡眠碎片化或入睡困難，會令毒素不斷積聚，大幅增加患上阿茲海默症及認知退化的風險。

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2.流汗

汗腺是人體最大器官皮膚的一部分，但在排毒討論中常被忽略。研究顯示，鉛、砷、鎘、汞等重金屬能在汗液中被偵測出來；有研究甚至發現，運動後汗液中的鉛濃度會上升，即使血液和尿液的數值沒有明顯變化。這證明皮膚有能力走一條連肝腎也未必能完全替代的排毒通道。

更有趣的是關於雙酚A（BPA）的研究，研究人員在部分受試者的汗液中檢測出這些毒素，但其血液樣本卻呈陰性。另一項研究則發現，鄰苯二甲酸酯的代謝物在汗液中的濃度是尿液的兩倍以上。這類脂溶性毒素易積聚於脂肪中，尿液不一定能排出，但流汗卻有機會將其帶走。雖然流汗不能解決大量重金屬中毒，但現代人長期處於冷氣辦公室、缺乏運動，等於長期閒置這條天然排毒通道。建議應透過運動出汗，重新打開這條排泄管道。

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3.排便

每天排便可能是最直接影響日常健康的環節，原因在於肝臟將處理過的廢物，包括多餘雌激素、膽汁酸等分泌到膽汁並進入腸道，理論上應隨糞便排出。若腸道蠕動緩慢、糞便在大腸裡停留太久，這些準備排走的毒素便有機會被大腸重新吸收，透過腸肝循環再次回到血液與肝臟中。

這並非假設，而是有充分生理學基礎的過程。正常情況下，95%的膽汁酸會被重新吸收作資源回收；但若膽汁夾帶了未完全代謝的雌激素或其他廢物，便會一併被回收。這正是為何在功能醫學中，便秘常被連結到雌激素主導和荷爾蒙失衡的原因之一。Jason Fung醫生也多次強調，腸道清空的效率直接影響身體的整體毒素負荷。每天排便不是一件小事，它代表的是腸道蠕動功能正常、糞便在大腸停留時間合理。攝取充足的膳食纖維至關重要，它能縮短毒素在大腸停留的時間，並與膽汁酸結合，減少毒素被重新吸收的機會。

資料來源：家醫科醫生李思賢

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