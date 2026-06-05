太陽眼鏡不是越深色越防曬？漏看1標示恐更傷眼！醫生教3招挑選秘訣防白內障

太陽眼鏡不是越深色越防曬？有眼科醫生警告，漏看1個關鍵標示隨時令瞳孔放大，狂吸紫外線更傷眼。到底怎樣挑選太陽眼鏡挑選才防曬？

長期紫外線曝曬恐致4大眼部疾病

眼科醫生粘靖旻在Facebook專頁發文指出，即使是陰天，紫外線並不會消失，只是躲了起來。雲層只能擋住令人感到刺眼的可見光，但由於紫外線波長更短、穿透力極強，厚厚的雲層其實只能阻隔約20%至30%的紫外線，意味著仍有高達70%以上的紫外線會直達地面，對眼睛造成無形傷害。長期將眼睛曝露於紫外線下，與以下4大眼部疾病息息相關：

白內障提早發生：紫外線會氧化晶狀體的蛋白質，加速其混濁。 黃斑部病變：UVA能直達視網膜，破壞感光細胞。 翼狀胬肉：結膜組織異常增生並向角膜蔓延，嚴重會影響視力。 光性角膜炎：短時間內受大量UVB曝曬，形同眼睛曬傷，會引發劇烈刺痛。

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挑選太陽眼鏡3大秘訣 不是越深色越防曬？

為了預防上述眼疾，粘醫生強調即使沒有猛烈陽光，外出時亦應佩戴太陽眼鏡。她分享了3個挑選及佩戴真正具保護力的太陽眼鏡秘訣：

挑選太陽眼鏡3大秘訣

1.認明「UV400」或「100% UV protection」標示

選購時必須認明標有「UV400」或「100% UV protection」的字樣，這代表鏡片能全面阻隔波長400nm以下的紫外線，包括UVA及UVB。她特別警告，鏡片顏色的深淺與防紫外線能力完全無關，若佩戴了深色但沒有UV400認證的鏡片，反而更加危險。因為瞳孔在暗色環境下會自然放大，令更多紫外線長驅直入眼睛。

2.鏡片越大越包覆 防護越完整

紫外線不僅從正前方襲來，還會從側面或下方（經地面反射）折射入眼。因此，選擇包覆式設計或大鏡框的太陽眼鏡，保護範圍才夠全面。特別是在海邊、雪地或水泥地等高反射環境，側面紫外線的破壞力相當驚人。

3.陰天、開車外出必戴

即使坐在車內，擋風玻璃雖然能阻隔部分UVB，但UVA依然能穿透。研究發現，長時間駕駛人士的左側臉及左眼，往往因受更多曝曬而令白內障及皮膚老化情況更嚴重。因此，不論是陰天出門、短暫外出或是駕駛汽車及電單車，都應養成佩戴太陽眼鏡的習慣。

粘醫生最後提醒，兒童的晶狀體比成人更為透明，過濾紫外線的能力較弱，會令更多紫外線直達視網膜。因此，為小朋友從小培養佩戴太陽眼鏡的習慣，是投資他們一生眼睛健康的重要舉措。

資料來源：眼科醫生粘靖旻

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