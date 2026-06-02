Gen Z自製「焦慮自救包」 10分鐘平復強烈恐慌！附5大實用小物拯救負能量

近年本港社會對精神健康的關注度日益提高，坊間開始流行打造專屬的「情緒急救包」來應對。據《紐約郵報》報導，在美國的 Z 世代（千禧後）年輕族群中，隨身攜帶「焦慮包（Anxiety Bag）」已逐漸成為應對情緒失控的常見工具。包內一般備有薄荷糖、冰敷袋、香薰精油、紓壓玩具及應急藥物等。精神科專家指出，雖然「焦慮包」內的物品無法根治身心疾病，但在急性發作時，確實能有效轉移注意力並平復情緒。市民可根據個人需求，配置最適合自己的情緒急救用品。

年輕一族隨身帶「焦慮包」10分鐘平復強烈恐慌

現年 22 歲的美國市民 Hannah Fowles 分享，她曾於下班後突發強烈的恐慌症狀，當時全身發熱、無法冷靜，連平時管用的深呼吸和在黑房靜臥都宣告失效。直到她打開與心理治療師共同準備的「焦慮包」，服下藥物後，隨即用冰敷袋冷敷頸部、開動隨身風扇降溫，並緊握紓壓玩具。短短 10 分鐘內，情緒便逐漸平穩並順利入睡，比以往乾等身體冷靜下來快了數倍。

另一名 24 歲患有焦慮症的市民 Stefany Staples 亦表示，自己發病時常伴隨心悸、頭暈及呼吸急促。她參考網上建議自製「焦慮包」，放入薰衣草精油及極酸的糖果。她指出，當焦慮潮湧時，強烈的氣味與味覺刺激能產生「當頭棒喝」的效果，幫助大腦暫時抽離恐慌的漩渦。這類便攜式情緒工具包，目前正透過網絡在年輕一族之間廣為流傳。

醫學解構為何感官刺激能阻斷焦慮

1、中斷大腦的感官超載

美國行為神經科學專家 Kyra Bobinet 醫生指出，雖然正念禪修、身體掃描（Body Scan）等傳統方法對緩解焦慮十分有效，但當患者處於極大壓力或感官超載的急性發作期時，往往很難冷靜思考並執行這些練習。此時，直接使用「焦慮包」內的實體工具，能強迫患者將注意力聚焦於外部的感官刺激，避免大腦過度放大內心的情緒反應。

2、介入過度活躍的神經系統

臨床心理師 Jenny Martin 進一步解釋，焦慮發作與自主神經系統過度活躍密不可分。此時若有冰敷的冰涼感、強烈的香薰氣味或酸味糖果的刺激強行介入，能瞬間將患者的意識拉回當下的五感體驗，阻止焦慮情緒無限蔓延。她強調，這雖非治本之策，但在臨床上搭配認知重構或暴露療法使用時，對應付急性狀況有顯著的輔助效益。

專家教路配置專屬急救包

身心科醫生 MaryEllen Eller 建議，市民應先釐清自己的情緒觸發點（Triggers），再依個人需求配置物品：

感官過敏型： 若容易受外界環境干擾（如人多擠迫或噪音），應放入限制感官輸入的工具，例如配戴降噪耳機、聆聽柔和音樂。

過度思考型： 若焦慮源於對未來的強迫性擔憂（如不斷聯想「萬一…怎麼辦」），則建議放入能帶來強烈體驗的物件，例如咀嚼薄荷口香糖、薑糖，或觸摸有特殊紋理的小物件，透過細細感受其氣味和質地來踏實心情。

Eller 醫生最後提醒，市民應在情緒平靜、具安全感的環境下反覆測試不同的物件，找出最有效的方法。透過重複使用，讓大腦將這些物件與「安全、自信、平靜」的訊號建立神經連結，到了真正緊急時便能發揮最大功效。身心科專家 Vinay Saranga 醫生亦補充，當情緒狀況逐漸穩定後，長期的復康目標應是逐步減少對「焦慮包」的依賴，減少攜帶物件的數量，必要時仍須尋求專業的身心醫學治療。

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