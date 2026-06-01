45歲男持續半年夜間小腿抽筋 求醫揭患腎衰竭 醫生警告勿忽視5大夜間症狀

半夜頻尿、小腿抽筋，以為只是年紀大或工作太累？一名45歲男子持續半年出現夜間抽筋，以為是嚴重失眠，求醫竟確診慢性腎衰竭。有醫生警告，睡眠是反映腎臟健康的鏡子，若出現5大夜間症狀，恐是急性腎衰竭警號，絕對不能忽視。

45歲男持續半年夜間小腿抽筋 求醫揭患腎衰竭

腎臟科醫生洪永祥近日在個人Facebook專頁分享個案，該名45歲的張先生是電子廠高階主管，長期加班及應酬。雖然數年前已被診斷患有高血壓，但他自覺沒有甚麼不適，於是自行停藥。直到最近半年，他每晚睡覺剛躺下不久，便感到胸悶，必須將枕頭墊得極高才能勉強呼吸；半夜小腿更會突然劇烈抽筋。每天早上醒來，他的雙眼皮更是十分腫脹，而且整天疲倦不堪，連走路也感吃力。

起初，張先生的太太以為丈夫只是工作壓力大導致嚴重失眠或患上睡眠窒息症，甚至花費數萬元購買乳膠枕及助眠香薰，但毫無改善。最終，張先生在公司體檢中發現報告滿江紅，經洪醫生門診複查後，發現其血壓高達180 mmHg，而反映腎功能的腎小球濾過率已跌至25分，確診為嚴重的高血壓腎病變合併慢性腎衰竭第四期。

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洪醫生向他解釋：「長期血壓過高，令腎臟的微血管如同天天被高壓水槍狂沖，早已硬化壞死！」他半年來所謂的失眠，其實是腎臟功能被高血壓摧毀後，身體無法排出水分與毒素所引發的腎衰竭睡眠警報。幸好及早發現，經調整降血壓藥物及嚴格控制飲食後，腎功能終得保住。

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勿忽視5大夜間症狀 恐是腎臟響健康警號

洪醫生強調，睡眠是反映腎臟健康的鏡子。當出現以下5大關鍵夜間症狀時，必須提高警覺：

1.夜間不停抽筋

很多人抽筋時第一反應是缺鈣並狂食鈣片，但若補鈣後無改善，問題可能出在腎臟。腎臟是維持人體鈣磷平衡的總司令，當腎功能下降，排泄磷酸鹽的能力減弱，會導致血磷上升並與血鈣結合，引發低血鈣症。此外，腎病會令維他命D無法活化，腸道難以吸收鈣質。在高磷低鈣及尿毒素刺激下，每逢夜間血液循環變慢及體溫下降，小腿肌肉便會頻繁抽筋。發表於《American Journal of Kidney Diseases》（AJKD, 2019）的研究指出，隨着腎功能的惡化，體內高磷血症與低鈣血症的交互作用，會直接導致周圍神經元的異位過度興奮。臨床數據證實，高達50%中晚期慢性腎病患者長期受夜間抽筋折磨。

2.夜間頻尿（一晚超過2次）

大腦在夜間會分泌抗利尿激素減少尿量，但當早期腎臟受損，尤其腎小管退化時，尿液濃縮能力會大幅下降，令腎臟不斷製造大量稀釋尿液。加上不少早期患者伴隨下肢水腫，白天積存在下半身的水分會在夜間平躺時回流，令腎臟需加班造尿。發表於國際頂尖醫學期刊《Kidney International》（2017）的一項大型臨床研究指出，夜間頻尿與慢性腎臟病的進展具有高度的顯著相關性。研究團隊發現，隨着腎小球濾過率下降，患者夜間排尿的次數會呈現線性的對數增長。夜間頻尿正是早期腎小管功能受損、尿液濃縮能力喪失的核心臨床表現，是篩檢早期腎臟病不容忽視的獨立預測因子。

3.枕頭越墊越高（夜間陣發性呼吸困難）

若發現睡覺時要把枕頭越墊越高，甚至半夜感到胸悶，醫學上稱為端坐呼吸或夜間陣發性呼吸困難，這是一個極危險的警號。當腎功能嚴重衰退，排水功能大打折扣，導致嚴重的水鈉滯留，平躺時下肢積存的大量水分會瞬間回流至心肺，造成急性肺水腫。《The Lancet》中的研究指出，當腎臟的濾過功能降至正常值的 30%以下時，人體對於鈉與水分的排泄平衡會全面崩潰。此時出現的端坐呼吸是體液過載、急性肺水腫的極高危險訊號。文獻明確指出，必須透過即時的腎功能檢查與利尿劑或血液透析介入，否則將有致命的風險。

4.起床眼皮及面部浮腫

若早上起床眼皮及面部浮腫，且持續至下午仍未消退，問題便十分嚴重。腎小球如同身體的濾網，當受發炎或高血壓破壞而穿洞，血液中的白蛋白會漏至尿液形成蛋白尿。血液中的白蛋白一旦減少，血管內的膠體滲透壓就會崩潰，水分沒辦法留在血管內，就會拼命往組織間隙跑。眼皮周圍的皮膚和組織最為疏鬆，因此水分最容易在這裡蓄積。

5.睡醒後仍有嚴重的疲累感（慢性尿毒疲憊）

即使睡足8小時，醒來仍覺身體重如鉛塊，這種慢性疲累感，是腎臟病患者最常被忽略的早期徵兆。當腎臟功能衰退，身體的代謝廢物如尿素氮、肌酸酐等尿毒素，無法透過尿液排出，這些毒素就會在血液中不斷累積，在醫學上稱為尿毒症。高濃度的尿毒素會直接干擾我們的大腦神經系統，破壞深層睡眠的結構，讓你雖然看似睡著，但大腦其實一直處於微覺醒的慢性發炎狀態。此外，腎臟還負責分泌紅血球生成素，腎功能不好，紅血球生成素減少，就會導致嚴重的腎因性貧血。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥、醫管局

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