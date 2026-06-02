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香港營養學會揭4成半人過重+中央肥胖 長者飲食宜3低1高 三餐都要有蛋白質！​

保健養生
更新時間：11:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-02 HKT

為提升公眾營養意識，香港營養學會於五月中在香港理工大學舉辦「營」接健康樂齡講座，學會發現出席講座的市民當中，逾4成人過重、兩成半人體脂偏高。鼓勵市民從日常家庭飲食入手，多選全穀類、優質蛋白及足夠蔬果。

逾4成人過重 2成小腿圍未達標

講座當日為45位40至80歲市民進行健康評估，當中男性11人、女性34人。結果顯示：

  • 46.7% 過重（BMI達23或以上），並存在中央肥胖風險（女性腰圍80cm以上，男性90cm以上）
  • 26% 體脂率偏高（12人）
  • 20% 小腿圍未達理想標準（女性33cm以下，男性34cm以下）
  • 9% 手握力偏低（女性18kg以下，男性28kg以下）

雖然整體肌少症風險屬偏低，但仍有4人經問卷評估後懷疑有潛在肌少症風險。

長者飲食餐單 三低一高防肌少症

體重、體脂、肌肉量影響慢性病風險

香港營養學會會長丁浩恩博士表示，港人面對的營養健康風險不容忽視，包括：

  1. 體重管理不足
  2. 體脂偏高
  3. 部分長者體能指標偏低

而這些問題與糖尿病、代謝綜合症、心血管疾病及脂肪肝等慢性病息息相關，社會應更主動關注及及早介入。

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長者飲食：三低一高防肌少症

香港營養學會副會長羅家禧博士指出，長者飲食應遵循「三低一高」原則：低脂、低鹽、低糖、高纖。主食方面，應以燕麥、糙米等全穀物代替部分白米，有助穩定血糖及腸道健康。

香港營養學會副會長羅家禧博士指出，長者飲食應遵循「三低一高」原則
香港營養學會副會長羅家禧博士指出，長者飲食應遵循「三低一高」原則
肌少症會降低長者活動能力，增加跌倒、骨折及住院風險。
肌少症會降低長者活動能力，增加跌倒、骨折及住院風險。

     

    羅博士建議長者：

    • 每日進食5至6兩瘦肉、魚、雞蛋或豆腐，攝取足夠優質蛋白，預防肌肉流失
    • 每日吃2份水果（如蘋果、橙）及3份蔬菜（約1碗半熟菜）
    • 3餐均應包含蛋白質，例如早餐可吃饅頭配豆漿或牛奶，加1隻雞蛋
    • 每餐或隔天一餐進食紅肉（如牛肉、豬肉），以補充鐵質
    • 多選黃豆製品等較軟食物，每日飲1-2杯高鈣牛奶或加鈣豆奶

    他強調，肌少症會降低長者活動能力，增加跌倒、骨折及住院風險，嚴重可致失能甚至死亡，應及早從飲食入手預防。

    營養學會學會呼籲：關注體脂/體重/肌肉量指標

    香港營養學會呼籲市民，體脂、體重及肌肉量是反映日常飲食與活動量是否理想的綜合結果，學會將持續透過教育與推廣，協助市民建立健康生活模式。

     

    延伸閱讀：長者患肌少症易骨折 專家教3個家居運動增肌 腰膝痛/體弱也做到

     

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