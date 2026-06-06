專家點名3大蔬菜不宜放雪櫃 薯仔冷藏後高溫烹煮恐釋致癌物？附正確保存方法

相信不少人平日買回家的蔬菜習慣放進雪櫃，但有專家點名3大蔬菜絕不宜冷藏，其中若將薯仔放進雪櫃後再經高溫烹煮，可能會釋出致癌物質。到底這3種蔬菜如何存放才最安全保鮮？

專家點名3大蔬菜不宜放雪櫃 附正確保存方法

據外媒《Simply Recipes》報道，Rubinette農產品市集負責人Josh Alsberg指出，並非所有蔬菜都適合放冰箱。事實上，有些蔬菜在室溫下保存效果最佳，冷藏反而會破壞其口感與風味。他特別點名以下3大蔬菜，強烈建議不宜放進雪櫃：

3大蔬菜不宜放雪櫃

1.羅勒

雖然大部分香草都不耐放，但羅勒對低溫的反應最為惡劣。由於羅勒葉富含對低溫極度敏感的芳香油，放入雪櫃後很快就會變褐，甚至萎縮枯萎。

正確保存法：先稍微修剪莖部，將整束羅勒插進一杯室溫水中，擺放於廚房桌面上避免陽光直射的地方。緊記不要讓葉片接觸到水，以免過多水分導致腐爛；並需每隔幾天換一次水，以保持羅勒生機勃勃。

【同場加映】天氣熱荔枝極易壞！忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技 防變黑更可放足1個月！

2.薯仔

無論是新薯仔、褐皮薯仔，甚至是顏色鮮豔的甜薯仔都應該常溫保存。冷藏會導致薯仔內的澱粉轉化為糖分，令原本粉糯的口感變得過甜或略帶苦味。此外，低溫會破壞薯仔結構使其木質化，煮熟後會變得緊實粗糙，失去輕盈軟嫩的風味。美國食品藥物管理局（FDA）亦強烈建議不要冷藏薯仔，經過冷藏的薯仔在進行高溫烹煮時，會產生一種名為丙烯酰胺的化學物質，這是一種潛在的致癌物。

正確保存法：陰涼乾燥的地方，例如食品儲藏室、地下室或櫥櫃最適合存放薯仔。建議用紙袋盛載並打孔以助通風，防止水分積聚；若買回來時是用密封膠袋包裝，應將其轉移到透氣的網袋、籃子或大碗中，關鍵是避免水分積聚，以防發芽或發霉。

3.洋蔥

與需要冷藏的青蔥不同，常用於燉湯或煲仔菜、個頭較大且外皮薄如紙的洋蔥，例如黃洋蔥、白洋蔥和紅洋蔥，必須遠離雪櫃。冷藏環境會令這類洋蔥迅速變軟、加速腐爛，甚至影響外觀。

正確保存法：雖然洋蔥和薯仔的儲存環境需求相似，但兩者絕對不能放在一起。因為洋蔥會釋放乙烯氣體，這種氣體會大幅加速薯仔發芽。洋蔥應保存在通風良好的陰涼處，例如食品儲藏室的架子上、地窖裡，或用紙袋或網袋裝好，與薯仔分開懸掛。如果空間有限，建議使用獨立的儲物箱或籃子，確保空氣流通之餘，又能將兩者分開擺放。

延伸閱讀：白飯放室溫2小時可照吃？要趁熱放雪櫃？營養師揭忽略6件事恐中毒