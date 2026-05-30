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通波仔手術資助｜冠心病患者最高攞$30,000 1類人免費做心臟超聲波 即看申請資格/資助金額/登記方法

保健養生
更新時間：18:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-30 HKT

【免費檢查/手術資助】心臟病是本港3大致命疾病之一，政府醫療資源持續緊絀，公立醫院非緊急手術輪候時間長，部份心臟病患基層或因經濟壓力錯過治療黃金期。為減輕基層患者負擔，暖心行動慈善基金與嘉諾撒醫院宣布推出「通波仔手術資助計劃」，合資格人士最高可獲$30,000資助，同時推出了「免費心臟超聲波篩查」，名額100個。

通波仔手術資助、免費心臟超聲波篩查

  1. 通波仔手術資助計劃｜100個手術資助名額
  2. 通波仔手術資助計劃｜資助金額
  3. 通波仔手術資助計劃｜申請資格
  4. 通波仔手術資助計劃｜登記方法
  5. 免費心臟超聲波篩查｜100個免費名額+篩查項目
  6. 免費心臟超聲波篩查｜申請資格
  7. 免費心臟超聲波篩查｜登記方法

通波仔手術資助計劃｜100個手術資助名額

本港每年有85,100人次因心臟病出院或死亡，當中7,258人不治，超過一半（56.6%）死於冠心病。公立醫院內科門診新症輪候時間最長達94星期，急症室普遍等候1至3小時，基層患者難以及時獲得治療。為紓緩政府醫療體系壓力及減輕市民經濟負擔，「暖心行動慈善基金」與嘉諾撒醫院合作推出「通波仔手術資助」

  • 每名合資格病人最高可獲3萬港元資助，預計惠及100人。
  • 首輪已於今年4月舉行，第二輪將於8月展開，名額100個，先到先得。

了解更多：暖心行動網站

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通波仔手術資助計劃｜資助金額

篩查計劃召集人黃文灝醫生指出，免費心臟超聲波掃描可有效評估心臟結構，及早發現心瓣病變。心瓣疾病若適時接受手術，能顯著提升存活率，並大幅降低因心臟問題引致的死亡及心臟衰竭風險。是次篩查發現，65歲以上人士中約有10%至20%存在心臟結構異常，顯示此病並不罕見。

基金會亦捐出140萬港元予嘉諾撒醫院，資助冠心病患者接受通波仔手術，預計可惠及100名患者，期望減輕公營醫療壓力。

合資格的冠心病患者將按手術中置入的支架數目，獲得相應資助：

  • 1個支架資助，獲資助上限港幣 $14,000（扣除資助後手術收費約港幣 $74,000）
  • 2個支架資助，獲資助上限港幣 $20,000（扣除資助後手術收費約港幣 $95,000）
  • 3個支架資助，獲資助上限港幣 $30,000（扣除資助後手術收費約港幣 $105,000）
  • 4個支架或以上，獲資助上限港幣 $30,000

了解更多：暖心行動網站

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通波仔手術資助計劃｜申請資格

有關手術將會於舊山頂道1號嘉諾撒醫院進行，即日起接受報名，申請資格如下：

  • 必須為香港永久居民
  • 持有醫院管理局轄下醫院發出的冠狀動脈介入手術通知書
  • 經醫管局醫生診斷，建議需要接受冠狀動脈介入手術或其他有關冠狀動脈介入治療

了解更多：暖心行動網站

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通波仔手術資助計劃｜登記方法

合資格人士可於即日起，透過以下途徑報名，最快一星期治療：

  1. 遞交申請：網上填表或下載表格電郵至基金會，審批約1-2個工作天。
  2. 專人聯絡：成功批核後，專人通知並安排約見醫生。
  3. 安排手術：醫生診症後，排期於嘉諾撒醫院進行手術。

查詢電話：3480 9630

查閱詳情及報名：暖心行動網站

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免費心臟超聲波篩查100個免費名額、篩查項目

「暖心行動慈善基金」與嘉諾撒醫院合作推出的第2項資助計劃「免費心臟超聲波篩查」，提供100個免費名額，同樣先到先得。

透過免費篩查，基金會希望及早發現患有心臟病而未確診的長者。在社區篩查中，若參加者檢查出三大心臟問題（冠心病、心房顫動、瓣膜性心臟病），可獲免費轉介至政府醫院及其他醫療機構。

篩查項目包括：

  • 心臟超聲波
  • 血液檢驗（血糖、膽固醇）
  • 血壓檢測
  • 心電圖檢測
  • 心房顫動檢測
  • 尿液檢驗（尿蛋白指數）

了解更多：暖心行動網站

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免費心臟超聲波篩查｜申請資格

即日起至2026年12月31日接受報名，申請資格如下：

  • 參加者為65歲或以上
  • 未曾確診患上三高 (高血壓、高膽固醇、高血糖)
  • 未曾確診患上心臟疾病
  • 參加者必須為香港永久居民

要留意，以下類別人士將「不獲資助」：

  • 個人申請
  • 私營機構申請
  • 已確診患上心臟疾病
  • 已經有心臟科醫生及醫院管理局跟進之病人

了解更多：暖心行動網站

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免費心臟超聲波篩查｜登記方法

合資格人士可於即日起至2026年12月31日前，透過以下途徑報名：

  1. 遞交申請網上填表或下載表格電郵至基金會。
  2. 聯絡方法：於辦公時間（周一至周五 9am-5pm）通過以下方法聯絡基金會：
  • WhatsApp：6842-7908
  • 查詢電話：3480 9630

查閱詳情及報名：暖心行動網站

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延伸閱讀：香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠

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