主持施可瑩自爆患卵巢癌 腫瘤達17cm如懷孕5個月 擴散至盲腸需切子宮建人工造口保命

曾任ViuTV節目主持的施可瑩（Lillian），因精通四語，近年成為多位韓星及泰星見面會的御用主持，亦經常現身各大品牌及電影謝票活動。近日，她突然自揭患上卵巢癌，腹中腫瘤更一度大至17cm，猶如懷孕5個月。癌細胞其後擴散至盲腸，為保命需切除全子宮並建立人工造口。她在社交平台發長文交代病情，感嘆：「希望大家陪我過依一關！」

主持施可瑩自爆患卵巢癌 腫瘤達17cm如懷孕5個月

已一個多月沒有更新社交平台的施可瑩，上周日（24日）突然在Instagram透露患癌的消息。她憶述去年因輸卵管積水達11cm，並出現扭轉情況，需召喚救護車送院，經歷了人生首次全身麻醉手術。原以為雨過天晴，未料至同年10月，她發現卵巢出現一個10cm的腫瘤。其後腫瘤不斷變大，由13cm飆升至17cm，腹部隆起程度如懷孕5個月。她坦言當時為了在工作時掩飾腫瘤，無奈買下全新一批衣服，看著舊衣物無法穿上，心情一度陷入谷底。

至今年2月，她完成手頭上的「LingOrm」和《尋秦記》工作後，由於劇痛難忍且公立醫院輪候時間較長，她決定轉往私家醫院接受兩次大手術切除腫瘤，卻意外確診患上卵巢癌。

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卵巢癌擴散盲腸 需切子宮建人工造口保命

施可瑩透露，當時癌細胞已經擴散至盲腸，但她未有放棄，術後積極復健、重新學習站立與行路，更靠著對工作的熱愛支撐自己積極面對。今年4月，她終於獲安排於公立醫院進行切除全子宮手術。原以為術後只需接受6次化療便能完成療程，未料手術後發現病情比想像中嚴重；為保性命，她更建立人工造口。一向性格堅強的她坦言，這個突如其來的打擊令她難以接受，甚至為此痛哭多個晚上。她感覺自己變成了另一半、家人與朋友的負擔，更擔憂未來無法再從事喜愛的工作，以及外出時無能力處理造口問題，並透露目前仍在醫院留醫，尚未能回家。

她表示，原本打算低調抗癌，待完全康復後才公開，但因近期情況未如理想，需不斷推卻工作邀請，故決定公開病情向大家交代。她感謝身邊人與工作夥伴的體諒，並透露現已開始接受化療。她承諾日後會繼續與大家分享歷程，出院後亦會為大家發布早前拍攝的旅遊影片，期望能以不同的方式繼續獲得支持，文末她更寫下：「希望大家可以一路陪我過依一關啦！」

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卵巢癌｜8大常見症狀 常腹脹是警號？

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛

消化不良

腹部不適

肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7類人風險高 從未生育人士要留意

根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性較遲停經 從未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨） 體重超標，食用過多脂肪 有自然流產或不孕現象 曾罹患乳癌 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

卵巢癌｜如何預防卵巢癌？5種人風險較低？

在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。

4招減低患卵巢癌風險：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療

5類人患卵巢癌風險較低：

服用口服避孕藥超過5年

懷孕最少一次

以母乳餵哺嬰兒

曾接受輸卵結紮手術

曾接受子宮頸切除手術

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