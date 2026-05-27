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楊采妮52歲生日靚相公開！素顏示人極具少女感 分享「妝前5分鐘臉部運動」消水腫抗皺紋

保健養生
更新時間：13:30 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-27 HKT

香港演藝圈有不少年過半百的美熟女都保養得極好，歲月似乎從未在她們臉上留下痕跡，而昔日「玉女掌門人」楊采妮（Charlie）便是其中的佼佼者。她自2013年結婚並誕下一對雙胞胎兒子後移居新加坡，為了專注照顧家庭而逐漸淡出幕前。近日，楊采妮為了宣傳新戲《寒戰1994》罕有露面，更適逢迎來52歲生日。她在個人社交平台分享慶生照，狀態極佳！

玉女掌門人凍齡迎52歲生辰

相中的楊采妮身穿純白上衣，雙手合十對著蛋糕許願，整體狀態極具氣質與少女感，令網民驚歎完全看不出真實年齡，直呼其美貌宛如30歲出頭。

面對忙碌的育兒生活，楊采妮坦言自己非常怕麻煩，因此更傾向於尋找「快速且有效」的保養方法。她早前大方分享了持之以恆多年的「妝前 5 分鐘臉部運動」，透過簡單的美容工具進行提拉，不僅能即時告別水腫，更能喚醒肌肉線條，讓後續底妝更加服貼。楊采妮表示：「我是非常怕麻煩的人，我總是趕時間快速打扮，所以通常會找最快又有效的方法。」而她示範的妝前5分鐘臉部運動，不單是多年保養的小習慣，更是特別適合忙碌媽媽或怕麻煩的女生。

妝前5分鐘臉部運動

楊采妮說洗臉後，會先拍上柔膚水，再加1至2滴美容油，讓皮膚稍稍滋潤後，利用美容工具如刮痧板等進行提拉按摩，短短5分鐘，就能激活臉部肌肉、促進循環。

Step 1：額頭
從眉毛位置開始，由下往上推。額頭容易有抬頭紋，這動作能舒緩緊繃，防止紋路加深。

Step 2：眼周
從眼肚輕輕往眼尾，再延伸到太陽穴提拉，眼窩部位輕帶過就可。因眼周皮膚最薄最脆弱，這步驟能改善黑眼圈、眼袋，同時提亮眼神。

Step 3：蘋果肌
從鼻翼兩側往髮際線方向提拉。這個區域最容易下垂，持之以恒下，能讓臉頰更有立體感。

Step 4：腮線
從下巴往耳下輕推，勾勒V臉線條。腮線清晰，令皮膚及輪廓年輕緊緻。

Step 5：頸部
由下往上拉至下顎。頸部，向來是暴露年齡的秘密，而這動作能防止頸紋、雙下巴。

完成以上5個部位的提拉後，有助加快皮膚吸收護膚品的速度，接着上精華及其他護膚品，最後一定要塗SPF50+防曬，這就可以安心化妝，讓底妝更服貼、氣色更好。

延伸閱讀：想90歲仍年輕？飲食回春16招逆齡抗衰老 必吃3種食物護心血管/防腦退化

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