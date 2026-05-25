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23歲越南人氣網紅患血癌！親揭不良習慣警世「通宵熬夜、完全唔飲水」

保健養生
更新時間：21:06 2026-05-25 HKT
發佈時間：21:06 2026-05-25 HKT

在TikTok坐擁超過1,120萬追蹤者、影片累計獲逾5億次點讚的23歲越南人氣網紅Dan Thy，向來以精緻妝容及高質素的變裝影片深受網民歡迎。然而，這位正值花樣年華的少女，近日卻無預警地上載了一段近3分鐘的影片，公開自己不幸罹患血癌（白血病）的噩耗，震驚全球粉絲。

影片中的Dan Thy往日美態不再，面容顯得極為憔悴，在鏡頭前忍不住哽咽落淚。她表示，公開病情是因為接下來要接受長期治療，無法再如常穩定更新影片；同時，她更希望用自己的慘痛經歷作為前車之鑑，喚醒同樣缺乏健康防範意識的當代年輕人，切勿仗著年輕而揮霍健康。

人氣網紅 Dan Thy經常通宵熬夜 以含糖飲料代水

危機一：長期通宵、作息極度顛倒

Dan Thy 坦言，這幾年為了經營社交平台、構思拍攝內容以及剪輯影片，承受著極大的工作壓力。她長年過著日夜顛倒的生活，經常熬夜通宵到清晨 6、7點才入睡。這種嚴重剝奪免疫系統休息時間的「爆肝」作息，與許多香港打工仔、夜貓子的生活形態如出一轍，長期下來會令身體內部機能徹底失衡。

危機二：三年「不喝清水」的致命習慣

除了睡眠不足，另一個更致命的習慣是她長達三年「幾乎完全不喝清水」。她透露，自己每天都用珍珠奶茶、抹茶鮮奶（抹茶拿鐵）等飲品來代替水分，最誇張時一天可以喝下4至5杯含糖飲料。她坦言，以前總以為自己不吸煙、不飲酒，年紀輕輕身體便不會出大問題，怎料放任不健康飲食與作息的後果，竟是換來血癌的惡果。她最後呼籲大眾，必須正視多喝清水及充足睡眠的重要性，不要重蹈她的覆轍。

資料來源：thybabiii

 甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

  1. 65歲以上人士，風險會隨著年齡增加
  2. 暴露於大量輻射的環境
  3. 過往接受過某些抗癌藥物治療
  4. 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物
  5. 病毒感染
  6. 吸煙
  7. 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症
  8. 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

  1. 定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。
  2. 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。
  3. 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。
  4. 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。
  5. 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高
  6. 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：醫管局

延伸閱讀：癌症專家公開防癌必吃9大食物 1類蔬菜功效強 這樣吃防3種癌

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