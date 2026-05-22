夏天吃水蜜桃可抗發炎？4款桃營養功效大比拼 營養師教最佳食法

夏日炎炎，又到桃當造的季節！有營養師拆解4款桃的營養與功效，其中水蜜桃竟是抗發炎神物，而想降血壓則必選這一款。不過食桃絕非多多益善，若吃錯份量隨時令血糖狂飆，到底怎樣可以吃得更健康？

4款桃營養功效大比拼 吃水蜜桃可抗發炎？

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，夏季蟬鳴，香甜多汁的桃子紛紛上市。不同品種的桃不但風味各異，營養價值亦大有不同。她為大家詳細拆解4款桃的營養功效，讓大家吃得健康又開心：

4款桃營養功效大比拼

1.水蜜桃

表面覆蓋柔軟細毛，果肉呈白色，水分極高，口感軟嫩多汁。富含維他命C及多酚類物質，如綠原酸，具有強大的抗氧化能力，能幫助身體對抗自由基，有效減少發炎反應。

2.油桃/甜桃

表皮光滑無絨毛，口感較為脆實，甜度高。其β-胡蘿蔔素及膳食纖維含量通常比水蜜桃略高，能促進腸道蠕動，有助維持腸道健康。

3.黃桃

果肉呈現金黃色，口感微酸偏甜。黃桃金黃色的果肉正代表其富含維他命A及β-胡蘿蔔素，能有效保護視力及維持黏膜健康。

4.蟠桃

外型扁平微凹，甜度極高，香氣濃郁。蟠桃鉀離子含量特別豐富，有助維持體內鈉鉀平衡，幫助調節血壓。

【同場加映】血糖高都可以吃芒果？營養師拆解7款芒果熱量 公開2招控醣小貼士

營養師教最佳食法 4類族群要留意攝取桃的份量

楊斯涵指出，雖然桃類營養豐富，但攝取過量仍會對身體造成負擔。掌握準確的份量，是維持血糖平穩及執行減醣計畫的核心：

1份水果的基準： 約含15克碳水化合物，熱量約60大卡。

約含15克碳水化合物，熱量約60大卡。 桃子的1份份量： 相等於1顆中型桃（約為成年人的拳頭大小，去皮去核後的純果肉約130至150克）。若切塊後，約裝滿一般家用飯碗的八分滿。

相等於1顆中型桃（約為成年人的拳頭大小，去皮去核後的純果肉約130至150克）。若切塊後，約裝滿一般家用飯碗的八分滿。 最佳進食建議：建議將每天的水果攝取量控制在2份以內，並謹記分次吃，例如將兩份水果分開在兩餐之間作小食，以避免一次過攝取過多果糖而引致血糖大幅波動。

【同場加映】3種水果恐越吃越肥 血脂血糖齊飆 營養師推介1款飲品 夏日瘦身必喝

在享受夏日鮮桃的同時，楊斯涵提醒以下4類族群需要特別留意攝取細節：

糖尿病患者：桃子的GI值約在30至45之間，屬於低至中升糖水果，對血糖影響相對溫和。關鍵在於嚴守1天2份、分次吃的原則。強烈建議選擇原型食物直接咀嚼，藉由天然膳食纖維延緩糖分吸收；並絕對要避開罐頭桃、果凍或果汁等加工製品。 慢性腎病患者：桃子屬於中鉀水果，每100克約含150至200毫克鉀。對於需要限鉀的腎友，建議一天以1顆為限，並將此份量確實計算入每日的鉀離子額度中。若近期血鉀指數偏高，建議暫時改吃蘋果、提子等低鉀水果。 過敏體質者：水蜜桃表面的絨毛容易引發皮膚痕癢、紅疹或呼吸道過敏（口腔過敏症候群）。清洗時，可利用軟毛刷或用廚房紙巾沾鹽巴輕輕搓洗表面；最保險的做法是直接削皮後再食用。 腸胃敏感或腸躁症（IBS）患者：桃子含有較多的山梨糖醇和果聚糖，這些發酵性碳水化合物在腸道中容易產氣。若腸胃較為敏感，一次過吃太多可能會導致脹氣、腹痛或腹瀉，建議少量攝取即可。

資料來源：營養師楊斯涵

延伸閱讀：45種水果熱量排行榜 營養師推介10種減肥/血糖高也可吃 哪種水果最低卡？