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抗氧化力是維他命C的6000倍！蝦紅素是甚麼？三文魚含量高？附5大營養功效+食物含量一覽表

保健養生
更新時間：15:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-24 HKT

三文魚一直被視為最營養的魚類之一，原因在於它同時蘊含兩種備受關注的星級成分——DHA與蝦紅素。DHA就聽得多，蝦紅素又是甚麼？原來屬超級抗氧化劑，抗氧化力是維他命C的6000倍，怎麼吃最見效？

蝦紅素：超級抗氧化劑的驚人威力

食安專家韋恩曾在個人網站分享，蝦紅素（Astaxanthin）又稱蝦青素/藻紅素，屬於天然類胡蘿蔔素家族，呈現鮮豔的橘紅色。它最早由諾貝爾醫學獎得主Richard Kuhn博士在龍蝦身上發現。天然的三文魚肉、蝦蟹呈現紅色，正是蝦紅素的顏色。大部分動物無法自行生產蝦紅素，只能從食物中累積；其源頭是微小的微藻類，其中以「雨生紅球藻」的含量最為豐富。

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蝦紅素最珍貴的特性，在於其卓越的抗氧化能力。它的自由基清除能力是：

  • 維他命C的6,000倍
  • 輔酶Q10的800倍
  • 綠茶兒茶素的560倍
  • 維他命E的500倍

因此被譽為「超級抗氧化劑」。韋恩解釋，正是這種強大的抗氧化力，讓三文魚能夠逆流而上、長途遷徙；海鳥亦靠它支持長時間跨洋飛行。

蝦紅素5大健康益處：護心血管/皮膚/骨骼

據外媒分享，蝦紅素具以下5大健康益處：

蝦紅素5大健康益處
蝦紅素5大健康益處

1. 保護心血管：研究顯示，蝦紅素有助調節免疫反應、抗發炎，並可能預防或輔助管理心血管疾病、失智症及帕金遜症。

2. 促進皮膚健康：2020年一項研究指出，服用蝦紅素補充品有助撫平皺紋、防護紫外線引起的皮膚損傷，並維持皮膚水分。

3. 支持骨骼與關節：2023年回顧研究發現，蝦紅素可能減少發炎與骨痛，對抗骨骼疾病及骨質流失，未來或可用於類風濕關節炎的輔助治療。

4. 眼睛保健：蝦紅素對藍光傷害有保護作用，與葉黃素搭配使用可產生加乘效果，有助於維護眼部健康。

5. 抗過敏與免疫調節：蝦紅素被證實能調節免疫反應，對過敏症狀亦有益。

要獲取蝦紅素的抗氧化益處，優先從天然食物入手最理想，例如：每周進食一至兩次三文魚。烤三文魚便是輕盈晚餐的好選擇。

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蝦紅素食物含量一覽表！如何選購三文魚？

韋恩提及，不同食物中蝦紅素含量差異極大：

  • 雨生紅球藻：高達 40,000 ppm
  • 北極蝦：約 1,200 ppm
  • 磷蝦：約 120 ppm
  • 三文魚：約 5 ppm

研究文獻建議，每日有效劑量約為4毫克。要達到這個劑量，需要每天進食約1公斤的三文魚，對一般人來說相當困難。因此，攝取蝦紅素補充品亦是可行選擇。

三文魚的蝦紅素主要來自牠所食用的磷蝦和藻類。韋恩指，養殖三文魚若沒有在飼料中補充蝦紅素來源，肉色會較淡，保健成分也較低。選購時不妨留意魚肉的色澤——鮮豔橘紅色代表富含蝦紅素。

蝦紅素普遍被認為安全，沒有明顯副作用。不過，目前尚無足夠研究證實其對懷孕、哺乳婦女的安全性。若考慮服用補充品，建議先諮詢醫生或營養師。

資料來源：食安專家韋恩Healthline

延伸閱讀：防慢性病防癌要吃三文魚？研究揭12種超強抗發炎食物 這種零食上榜

 

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