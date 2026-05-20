29歲網紅不敵子宮頸癌離世 曾為自己辦一人婚禮 留悲痛遺言：痛苦都體驗完才能解脫

內地一名29歲抗癌網紅，確診子宮頸癌中晚期。經過兩年歷盡全切除手術與痛苦化療的抗癌路，最終仍不敵癌魔病逝。為了不留遺憾，她生前曾為自己舉辦「一個人的婚禮」圓新娘夢；離世前一天更留下令人心碎的遺言：「可能不會再見了……也許得把痛苦都體驗完了才能解脫。」

29歲網紅不敵子宮頸癌離世 曾為自己辦一人婚禮

綜合內媒報道，29歲抗癌網紅王冰冰，生前是一名金牌職場講師。2023年，當時年僅27歲、未婚未育、甚至連穩定男友都沒有的她，不幸確診患上子宮頸癌中晚期。這突如其來的噩耗，徹底改寫了她的人生軌跡。確診後，王冰冰沒有向命運低頭，反而以極其樂觀的心態面對。她開始在社交平台抖音開設帳號「很棒的冰冰（我來人間一趟）」，用影片詳細記錄自己的抗癌經歷。

從她發布的動態得知，她在2023年11月接受了子宮全切除手術，術後隨即展開痛苦的化療。儘管化療令她的模樣發生了巨大改變，但她始終保持堅強，更獲得大批網民留言鼓勵打氣。可惜好景不常，到了2025年6月，王冰冰的癌細胞不幸復發並出現轉移，她只能咬緊牙關，再次接受新一輪更嚴峻的治療。在2025年，為了不讓自己的人生留下遺憾，她特意為自己舉辦了一場「一個人的婚禮」。穿上潔白婚紗的她，在沒有新郎的陪伴下，獨自完成了新娘夢。

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離世前一日悲痛告別：痛苦都體驗完才能解脫

經過兩年多與癌魔的搏鬥，王冰冰最終還是迎來了生命的終點。在2026年5月8日，她發布了人生中最後一條動態：「可能，不會再見了……也許得把痛苦都體驗完了才能解脫，我要走了，很不捨。謝謝所有愛我的人，謝謝你們。」字裡行間充滿著對這個世界的不捨與無奈。

翌日（5月9日），王冰冰的姐姐透過社交平台發布悲痛的訃告，證實妹妹於凌晨2時37分不幸辭世，終年29歲。姐姐在訃告中深情寫道：「妹妹一生善良純粹、熱情陽光，待人真誠。對家人至親滿懷牽掛，對生活始終懷揣熱愛。她短暫的二十餘載年華，偶有任性刁蠻，卻也不失禮貌，用真心對待身邊每一個人，用樂觀面對生活中的點滴，留給我們無數溫暖美好的回憶。如今驟然離世，全家陷入巨大的悲痛之中，至親好友無不痛心惋惜。我們永遠懷念親愛的妹妹，願她在天堂沒有病痛折磨，一路走好！」

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子宮頸癌6大症狀 4種異常出血需警惕

根據醫管局資料顯示，子宮頸癌是香港常見的癌症，在婦女癌病中排名第十，每年有超過四百名婦女確診。近年統計指出，子宮頸癌的發病年齡呈現年輕化趨勢，二十歲至七十歲的婦女均有患病可能。

醫管局也指出，子宮頸位於陰道頂端、子宮的下半部。當子宮頸內的細胞受到人類乳頭瘤病毒（HPV）感染，便可能出現異常病變，稱為子宮頸上皮內瘤。這些病變細胞雖非癌細胞，但若未經處理，有可能逐漸發展為癌細胞。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率可高達百分之九十，然而由於早期病症可能毫無徵狀，問題往往不易被察覺。若出現以下情況，應盡快接受檢查，以免延誤診治：

子宮頸癌症狀：

陰道不正常出血

月經之間或性交後出血

停經後再出現陰道出血

陰道分泌帶有血絲

子宮頸癌其他症狀：

陰道分泌帶異味

晚期病人會有背痛、腳腫或者排便困難

患子宮頸癌後可能出現的併發症：

小便困難

下肢水腫、大腿輕微麻痺

因淋巴液積聚骨盆腔而引致淋巴囊腫，繼而引起感染

陰道出血或積血、傷口感染

不能懷孕

下列女性患上子宮頸癌的風險較高：

持續感染人類乳頭瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有較高機會造成子宮頸細胞變異

開始有性生活的婦女，尤其是過早有性行為、或曾感染性病的婦女；此外，患癌風險亦隨著雙方的性伴侶數目增加而遞增。

免疫能力差

患有慢性腎病、愛滋病或其他免疫系統疾病

吸煙

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