腳底傷口癒合慢代表甚麼？1種顏色恐屬肝膽代謝異常 營養師教看腳底5大變化自測健康

腳底也可反映肝臟健康？有營養師指出，如發現腳底出現5大異樣，恐是肝病代謝異常。當中如腳底傷口癒合慢，恐屬高血糖，宜多加留意。

看腳底5大變化自測健康 1種顏色恐屬肝膽代謝異常

營養師高敏敏在Facebook專頁發文指出，很多人每天忙於工作與生活，卻甚少低頭關注自己的雙腳。腳底長期被鞋襪包覆，很容易被忽略；然而，腳底的顏色與皮膚狀態，有時正悄悄反映著身體的健康警號。她為大家拆解了5種常見的腳底狀態，並提供相應的飲食建議：

看腳底5大變化自測健康



1.腳底偏白、沒血色

可能與貧血、缺乏鐵質或維他命B12有關。當身體運送氧氣的能力下降，末梢血液循環變差，腳底看起來就會偏白、冰冷及缺乏血色。別以為單純的手腳冰冷沒關係，長期營養不足會影響整體代謝與精神狀態，必須從根本改善。建議補充紅肉、豬肝、蜆、深綠色蔬菜、蛋類。

2.腳底偏紫、暗沉

可能與血液循環不良、久坐少動或高血脂有關。血流不暢順，腳底顏色就容易顯得暗沉無光，建議補充三文魚、鯖魚、亞麻籽、莓果、綠茶。現代人久坐的習慣十分普遍，除了調整飲食，平時亦要多起身活動，改善末梢循環問題。

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3.腳底偏黃

除了因足底厚繭或色素沉澱所致，腳底偏黃亦可能是肝膽代謝異常的警號。此外，若長期攝取過多含豐富胡蘿蔔素的食物，如紅蘿蔔、南瓜、番薯、木瓜等，也可能令皮膚短暫泛黃。若同時出現眼白泛黃、尿液顏色變深，應盡快求醫檢查肝膽功能。如果泛黃範圍延伸至身體其他部位，更不能掉以輕心，不要因為沒有痛楚就忽略檢查。

4.腳底乾裂、脫皮

常見於水分不足、缺乏脂肪酸、維他命A或鋅攝取不足，同時亦可能與血糖控制不佳有關。皮膚狀態是營養的鏡子，當身體缺乏油脂與微量元素，很容易反映在腳部。因此除了外在保濕，內在的營養補充亦同樣重要，建議補充堅果、牛油果、蛋黃、蠔、豆類。

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5.腳底傷口癒合慢

多見於糖尿病患者，因高血糖會影響身體的血液循環與傷口修復能力，建議補充蠔、牛肉、南瓜籽、堅果、番石榴、奇異果、柑橘、青椒，還可以從飲食小技巧進行控糖：

避免精製糖：麵包、蛋糕、含糖飲品

選擇低GI食物：糙米、 番薯 、全穀類

、全穀類 調整用餐順序：先吃菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉

高敏敏強調，如果腳底顏色持續異常，或出現麻木、冰冷、水腫及疼痛等症狀，務必盡快尋求醫生協助。維持健康從來不是靠單一方法，而是長期累積的生活習慣。只有做到飲食均衡、規律運動及控制三高，才是維持健康循環與好氣色的關鍵。她建議，每星期花10秒鐘看看自己的腳底，觀察顏色與變化，作為日常健康管理的一部分。

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