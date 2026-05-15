雞蛋護腦？每日食1蛋失智風險降27% 拆解健腦成分 每周吃蛋5天最見效？

雞蛋是日常飲食中最常見的食材之一，除了增肌減脂的優勢，它對大腦健康有重要的保護作用。原來美國一項追蹤長達15年的大型研究指出，規律進食雞蛋的人，患阿茲海默症的風險明顯低於從不吃蛋的人，其中每周吃蛋五天以上者，風險更降低27%。

4萬人研究：吃蛋頻率越高 失智風險越低

食安專家韋恩在個人網站分享，美國羅馬琳達大學研究團隊追蹤超過4萬名參與者平均15.3年，觀察飲食習慣與阿茲海默症確診的關聯。研究發現，吃蛋頻率與阿茲海默症風險呈現明顯的劑量趨勢：

每 周 吃蛋5天或以上 （每日約1隻）：風險比從不吃蛋的人低27%

周 （每日約1隻）：風險比從不吃蛋的人低27% 每 周 吃蛋2至4次 ：風險降低約20%

周 ：風險降低約20% 每月吃蛋1至3次：風險仍有17%的降幅

這意味著，即使攝取量不高，也觀察到正面關聯；而吃得越頻繁，效果越明顯。但要留意，這項研究屬觀察性研究，未能證明因果關係，加上研究對象為飲食較健康的宗教群體，未必完全適用於一般大眾。研究團隊強調，應該將此發現放在整體健康飲食模式中理解，而非單獨將雞蛋抽出來看待。

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為甚麼蛋有助護腦？關鍵2大健腦成分

為何雞蛋有助保護大腦？韋恩提醒，關鍵在於蛋黃中的營養素：

1. 膽鹼：製造神經傳導物質

過去研究顯示，膽鹼攝取不足與認知功能下降有密切關聯。膽鹼在體內用於合成兩種重要物質，包括：

乙醯膽鹼 ：負責記憶編碼與提取的神經傳導物質

：負責記憶編碼與提取的神經傳導物質 磷脂醯膽鹼：神經細胞膜的重要組成部分

2. 葉黃素與玉米黃素：減少腦部損傷

蛋黃含豐富「膽鹼」，有助製造維持記憶的神經傳導物質；另含葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，可減少腦部氧化損傷，保護神經細胞。

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每天1至2粒蛋安全有效

2024年《刺胳針》失智症預防報告指出，45%的失智症可透過改變風險因素來預防或延遲，中年高LDL膽固醇佔可修正風險的7%。雖然蛋黃含有膽固醇，但這項研究顯示雞蛋對阿茲海默症風險的整體效果是保護性的。韋恩提醒，對多數健康人士而言，每日1至2隻蛋不會顯著影響血脂，反而有助腦部健康。將蛋納入均衡飲食，是合理而簡單的護腦選擇。

腦退化症徵兆｜早/中/晚期症狀

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程。

失去短期記憶

表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

情緒或行為變幻無常

學習新事物及跟隨複雜指令感困難

判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯。

混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況

行為性格轉變，或會容易情緒不穩

需別人協助日常自理活動

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧。

記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

身體活動及精神狀況出現衰退

未能有效表達及溝通

不能處理日常生活、需要長期照顧

生理時鐘混亂

資料來源：韋恩的食農生活、醫管局

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