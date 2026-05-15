25歲護士遭罕見病奪四肢力量 輪椅上訴說與病童互癒故事 「我的勇敢是痛到發抖仍願意再試一次」

內地一名原本在兒科病房健步如飛、被譽為「神針手」的25歲白衣天使，遭兩種罕見病同時夾擊，慘被奪走四肢力量淪為輪椅病人。面對無盡痛楚與漫長復健，這名年輕護士不但拒絕向命運低頭，更堅持坐輪椅登上講台，含淚訴說與4歲病童互相治癒的感人故事，她更表示「痛到發抖仍願再試一次」。

昔日兒科「神針手」 25歲護士遭罕見病奪四肢力量

綜合內媒與東莞市鳳崗醫院社交平台發文指出，在剛過去5月12日的國際護士節，東莞市鳳崗醫院兒科護理站內，醫護人員紛紛換上整潔的制服合照歡笑。而在眾人中間，靜靜地停著一輛輪椅，上面坐著一位面容純淨、眼神明亮的女生是25歲鍾歡。這一天，她特意穿上洗得筆挺的護士服，端正地戴好名牌，宛如從前每一個上班的日子。只是這一次，她無法起身迎接病童，無法在病房中快步穿梭，只能安靜地坐著，由家人輕輕推到這片她日夜牽掛、拼盡全力都想回來的地方。

2021年6月，鍾歡滿懷憧憬穿上白衣，成為一名兒科護士。她手定、心細、脾氣溫柔，是部門內公認的「神針手」。面對哭鬧不止的孩童，她總能蹲下來輕聲安撫，一針見血，讓孩子少痛一秒，家長少慌一分。她將所有溫柔都傾注給病房裡的小天使，自己卻在2026年1月28日，確診患上吉蘭-巴雷綜合症合併重症肌無力，兩種罕見病同時向她襲來。她雙腿無力、雙手難以抬舉，渾身彷彿被抽乾了所有力氣，無法站立與行走，連抬手、握筆、翻身都變得異常艱難。曾經在病房裡健步如飛的她，頓成了生活難以自理的病人。

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家人同事成鍾歡最強後盾 「對不起，我拖累你們了」

早前，她赴廣州接受單抗藥物治療，即使針水注入身體時帶來劇烈的痠脹與疼痛，她仍咬緊牙關一聲不吭。面對未知的療效與漫長的康復路，她在鳳崗醫院日復日地進行復健。每一次抬腿、握拳、嘗試坐直，都要耗盡全身力氣，汗水浸濕衣衫，肌肉痠痛到發抖，但她從沒說過一句放棄。護士節當天，她堅持要回病房看一看。趁同事忙碌時，她靜靜伸出微微顫抖的手指，一遍又一遍地撫摸著熟悉的電腦鍵盤，那是她曾經每天記錄護理報告、輸入病童病情、守護生命的鍵盤。如今她只能緩慢地彎曲手指輕輕觸碰，眼神專注得讓人心痛。她正在拼命抓住自己的夢想，一再告訴自己：「我很想很想回到兒科護士的崗位上。」這句簡單的話輕聲吐出，眼淚卻一直在眼眶打轉。

在最艱難的日子裡，鍾歡曾整夜無法入眠，害怕再也站不起來、抱不到病房裡的孩子，更害怕成為家人的負擔，甚至曾偷偷哭著對丈夫和父母說：「對不起，我拖累你們了！」幸好，身邊的愛從未缺席。不善辭令的丈夫寸步不離守在床邊，餵水擦身從不言苦；母親日夜在醫院陪伴，雙眼熬得通紅卻強裝堅強；醫院第一時間開通綠色通道聯繫上級專家；護士長與同事們更輪流送湯打氣，決不讓她孤單面對黑暗。

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輪椅上訴說互癒故事 「我的勇敢是痛到發抖仍願意再試一次」

最令人動容的，是今年4月的一場護理個案分享比賽。當時躺在病床上四肢無力的鍾歡，竟是全院第一個提交簡報的人。她講述了自己曾經悉心照料的4歲地中海貧血症女童彤彤（化名）的故事。彤彤常年需要輸血，極度害怕打針。當時鍾歡蹲下身，用繪本引導孩子，將病痛比喻作「灰色小怪獸」，把輸血說成「紅色魔法」，一點一滴幫女孩卸下恐懼，化身勇敢的「小戰士」。

比賽當天，鍾歡被同事小心翼翼地攙扶坐上輪椅，緩緩登上講台。接過麥克風的那一刻，她的手沒有抖，聲音溫柔卻充滿力量：「我不是來講完美案例的，我想講一個生病的小女孩，和一個生病的我，如何用故事彼此治癒。」她哽咽道：「彤彤的勇敢，是哭了還願意伸出手臂；而我的勇敢，是痛到發抖仍願再試一次。紅色的血，傳遞著希望；綠色的力量，來自每一次倒下又爬起來的自己。」話音剛落，全場掌聲雷動，她實至名歸奪得了一等獎。評審動容地表示：「這不是一份個案匯報，這是她用生命寫下的護理宣言。」

如今，鍾歡的康復與治療仍在繼續。有人勸她安心養病，別再執著於臨床，她卻眼泛淚光堅定地搖頭：「就算回不到高強度的崗位，我也要做科普、寫文章，用我的經歷去溫暖更多人。護理是我一生的熱愛，我不會放下。」她比任何人都懂護理工作的艱辛，但也用生命詮釋了護理的偉大，以心暖心，以命托命。即使自己身陷黑暗，依然想為別人點亮一盞燈。

資料來源：廣州日報、東莞市鳳崗醫院

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