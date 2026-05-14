29歲男戰勝血癌見證偶像真情 劉俊謙親筆信曝光低調送暖：命運是可以被改寫的

在演藝圈的星光背後，藏著鮮為人知的真摯關懷。一名現年29歲香港男生在社交平台撰寫抗癌回憶錄，分享自己戰勝血癌的心路歷程。他特別提到，在6年前抗癌最艱難的時刻，曾收到藝人劉俊謙驚喜送上的親筆鼓勵信。這份低調善舉，成為了他與病魔搏鬥時最重要的精神支柱。

忠實影迷視劉俊謙為榜樣：抗癌期間一點甜

事主「thankyou_leukaemia」在社交平台在Threads分享，自己從大學時期起便是劉俊謙的忠實影迷。他特別提到劉俊謙在劇集中的演出對他影響深遠：「30/10/2020 Day169（回憶） 我好鍾意劉俊謙，Year1睇舞台劇《前度》識。我畢業第一份工係中學老師，臨開學個暑假煲左《教束》兩次，謙飾演既盧sir係我做老師既role model。佢臨尾個場為左想保護學生而放棄份長約，對住女朋友坦白個場，每次睇都好想一齊喊。」

不幸地，當時23歲的事主在2020年確診急性骨髓白血病，當時適逢由劉俊謙主演的電影《幻愛》上映，雖然醫生因擔心感染風險而不建議他外出，但他坦言：「但我驚之後無機會再係戲院睇謙既戲。」最終他戴上多重口罩，特意挑選人流稀少的場次進場，形容「呢個係治療期間的一點甜」。

劉俊謙親筆信曝光：命運是可以被改寫的

劉俊謙在得知事主的情況後，默默託人送上《幻愛》小說，並附上一封親筆手寫信。事主回憶道：「每一粒字都好溫暖好真誠，睇到我喊出黎，真係俾左我好大既力量繼續堅持落去。」劉俊謙在信中寫下一句震撼人心的話：「我不相信命運，我相信命運是可以被改寫的」這句話深深烙印在事主心中，支撐他捱過漫長的療程。

歷經艱辛，事主最終成功戰勝血癌，恢復健康。他兌現了當年的承諾：「今日我好翻喇，可以安安全全咁入場睇你每一套作品！」近日他更帶同母親入場觀看劉俊謙參演的新作《寒戰1994》，大讚劇情緊湊且偶像表現出色。他表示，每當看到劉俊謙的演出，都會想起當初那份雪中送炭的溫暖。

網民讚：真係外型又好 人又真誠

帖文發布後引發廣泛迴響，不少網民被這段醫治心靈的故事感動，紛紛大讚劉俊謙不僅外型出眾且為人真誠。亦有網民留意到劉俊謙的字跡工整秀麗：「佢D（啲 )字好靚喎」、「劉俊謙真係外型又好 人又真誠」、「淨係睇最尾嗰句都眼濕濕 樓主無追錯偶像」。

甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加 暴露於大量輻射的環境 過往接受過某些抗癌藥物治療 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸煙 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：醫管局、Threads@thankyou_leukaemia

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