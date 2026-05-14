32歲護士胃抽筋長達一年吃胃藥無效 中醫拆解成因症狀 附4大健脾養胃食材+4個按摩穴位

胃痙攣在本港屬十分常見的健康問題，主要與港人生活節奏急促、工作壓力大以及飲食習慣有關。註冊中醫師杜安琪向《星島頭條》分享病例指，曾有一名32歲護士胃抽筋長達一年吃胃藥無效，惟求醫檢查後，證實為壓力導致肝失疏泄，氣機鬱滯，橫逆犯胃，不通則痛。如何分辨胃抽筋症狀，成因是甚麼，可如何預防？

32歲護士胃抽筋長達一年吃胃藥無效

杜醫師分享案例指，一名32歲的公立醫院急症室女護士，因長期受輪班壓力及急症室高壓環境影響，胃抽筋困擾她超過一年。每逢輪值夜班或急症室特別忙碌時，胃部便出現劇烈絞痛，每周發作3至4次，每次持續10到30分鐘。患者曾被西醫診斷為「慢性胃炎」，但服藥只能暫時緩解；她亦曾嘗試吃止痛藥，只是暫時舒緩症狀。更甚的是，有人教她喝熱牛奶緩解，結果飲後反而更加脹氣。杜醫師診斷後指出，患者因長期壓力導致肝失疏泄，氣機鬱滯，橫逆犯胃，不通則痛。

經醫師採用內外合治，並囑以生活調整和中藥逍遙散加減治療，配合每周1至2次針灸取中脘、足三里、內關、太衝等穴，調理脾胃、疏理肝氣，更嚴格囑咐她停喝牛奶及戒絕所有生冷食物，下班後抽時間進行瑜伽運動。經過三個月療程後，患者急性期兩周後發作頻率明顯下降，之後兩個多月鞏固治療，胃抽筋已無發作。

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甚麼是胃痙攣？有何成因/症狀/高危族群？

杜醫師解釋，「胃抽筋」在醫學上稱為「胃痙攣」。中醫雖無「胃抽筋」這個專屬病名，但因其突發性強烈絞痛的症狀，可歸類為中醫「胃痛」的範疇。胃抽筋主要是迷走神經受刺激，導致胃部平滑肌不自主收縮。與一般胃痛最大分別在於，胃抽筋的疼痛屬陣發性絞痛，帶有強烈攣縮感，突然發生，突然停止。中醫認為，引發胃抽筋有4大成因：

飲食：暴食、油膩、生冷，導致胃氣壅滯，不通則痛。 情緒：抑鬱或惱怒，肝氣犯胃，胃氣阻滯而痛。 天氣：天氣驟變，寒熱濕邪入侵，氣機阻滯。 體虛：脾胃虛弱或中焦虛寒，胃失溫養，不榮則痛。

杜醫師提醒，除了上述功能性問題，腫瘤和感染是必須排除的器質性病因。若胃抽筋頻繁發作、持續時間長、常規調理無效，應盡快接受現代醫學檢查。

胃抽筋發作時，除了劇烈絞痛，按壓上腹部會感到肌肉僵硬及明顯壓痛。劇痛時患者常伴隨冷汗、四肢冰冷、面色蒼白。由於胃氣無法正常通降，更可能出現噁心、嘔吐、吐酸水、腹脹、腸鳴等現象。杜醫師指出，胃抽筋高危族群普遍有以下3大特徵：

飲食失節：食無定時、多油多鹽多糖的外賣，加上為了減肥以生冷沙律當正餐、不吃米飯。中醫認為五穀養胃，缺少主食，胃氣無從生化。 嗜喝凍飲：不論冬夏，隨手一杯凍飲，寒氣直入胃腑，日久形成脾胃虛寒。 情緒壓力：工作壓力大、思慮多、易緊張，中醫稱「思傷脾」、「肝氣鬱結」，肝氣不順，橫逆犯胃。

胃抽筋康復期間忌吃4類食物 喝牛奶/乳酪恐致腹脹胃脹？

在胃抽筋康復期間，杜醫師強烈建議患者嚴格避開以下4類食物：

1.生冷寒涼食物

食物例子：凍飲、沙律、刺身、西瓜等。

原因：寒性收引，直傷脾陽。生冷食物會誘發胃絡再度拘急痙攣。

2.油膩甜膩食物

食物例子：炸雞、薯條、肥肉、糯米、蛋糕、甜品等。

原因：油膩礙脾運化，甜膩助濕生痰。中焦被濕濁困阻，胃氣升降失常，痙攣容易反覆發作。

3.奶製品

食物例子：牛奶、奶茶、芝士、乳酪、牛油、淡奶。

原因：奶製品在中醫屬性上偏滋膩，容易助濕礙胃。臨床上常見患者喝完牛奶後，反而出現腹脹、胃脹、甚至誘發痙攣。

4.辛辣刺激食物

食物例子：辣椒、花椒、大蒜、咖哩、濃茶、咖啡。

原因：辛辣助熱動火，灼傷胃陰。對於肝鬱化熱或脾胃虛寒夾雜的患者，辛辣食物會加劇胃氣紊亂，使疼痛更難控制。

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胃抽筋發作可按壓4個穴位 調理脾胃舒緩絞痛

當胃抽筋突然發作時，杜醫師亦教大家可按壓以下4個穴位幫助舒緩絞痛：

1.中脘穴

位置：位於上腹部正中線，肚臍上 4 寸（大概一個手掌寬的位置）。

功效：理氣和胃止痛。

2.足三里

位置：膝眼下約四橫指、脛骨外側旁開一橫指。

功效：調理脾胃、降逆利氣、緩解痙攣。

3.內關穴

位置：腕橫紋中正上2寸（大概3個手指寬）。

功效：寧心安神、寬胸理氣，對情緒誘發尤其有效。

4.梁丘穴

位置：坐位屈膝，用手掌包著膝蓋，手指自然搭在大腿上，大拇指指腹在膝蓋骨外側上方所按到的痠脹凹陷處即是。

功效：胃經郄穴，善治急性胃痛。

4大食材助健脾養胃/養心安神

日常生活中，杜醫師建議多吃以下4款健脾養胃的食材，以預防胃痙攣：

1.山藥

性味：甘、平。

功效：健脾益氣，養陰固腎。補氣而不滯、養陰而不膩。

2.陳皮

性味：苦、辛、溫。

功效：理氣健脾，燥濕化痰。能消除胃腸脹氣，促進胃氣通降。

3.蓮子

性味：甘、澀、平。

功效：健脾止瀉，養心安神。對壓力型胃痛、情緒誘發的胃抽筋尤其適合。

4.生薑

性味：辛、微溫。

功效：溫中散寒，降逆止嘔。最能驅散胃中寒氣。

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