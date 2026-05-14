出世到入病房形影不離！沙田威院孖生姊妹護士奉獻雙倍護理力量 決心留守公院護航病人福祉

在沙田威爾斯親王醫院，有對孖生姊妹花由出世、實習到入病房都形影不離，更因樣貌聲線相似，令病人驚訝誤會她們是同一個人。這對姊妹花早前分享在急症科、內科及骨科的輪崗經歷，更親述決心留守公立醫院護航病人福祉。

出世到入病房形影不離 威院孖生姊妹護士奉獻雙倍護理力量

據醫院管理局在Facebook發布的影片指，沙田威爾斯親王醫院內，就有一對註冊護士孖生姊妹姐姐簡汶羽（Phoebe）與妹妹簡汶而（Vani）。這對孖生姊妹花由出生、讀書、實習，直到畢業後踏入急症科的第一個崗位，人生軌跡幾乎完全重疊。Phoebe與Vani從小到大都是彼此最親密的戰友，回想初入職場的點滴，Phoebe直言感到十分神奇：「當初知道我哋兩個都派咗去威院急症科嘅時候，都覺得好神奇，因為冇諗過會喺同一個病房度做嘢。」「喺同一個地方做嘅好處就係，啱啱畢業嘅時候可能會好徬徨好驚，有一個伴喺同一個地方做，咁就有一個傾訴嘅對象。」

兩姊妹外貌及聲線極為相似，在急症室病房工作時更鬧出過不少笑話。Phoebe笑稱：「之前我哋一齊喺急症室做嘢，試過有一日就一齊喺急症科病房嗰度返工，可能一個返早班，一個就返夜班，咁啱都係編埋在同一區域工作。接完更之後，我哋去接觸病人嘅時候，個病人見到我哋個樣同埋打扮好似，把聲都好似，佢就以為我哋係同一個人，直踩由早上返工返到夜晚，都以為係同一個人。」

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隨着工作經驗累積，兩姊妹其後因輪崗而需要分開。目前，妹妹Vani在威院的內科病房擔任註冊護士，主要為長期病及慢性病患者提供日常護理，包括監察維生指數、血糖、派藥，以及管理鼻胃喉和尿喉等。而姐姐Phoebe則在骨科病房工作，主力照顧腰背痛、曾進行關節置換手術或骨折的病人。她的日常職責主要是協助病人活動，並配合物理治療師進行復康訓練。

讚嘆團隊精神 決心留守公院護航病人福祉

Phoebe坦言，入行前後對護理工作的體會大有不同：「入行之前可能覺得做護士最純粹都係主要係愛心，鍾意幫到人，就可以勝任到呢份工作。入咗行之後就覺得，雖然有同理心和有愛心係做護士嘅基本條件，不過除此之外都要有專業嘅知識。所以我覺得要持續去進修自己，同埋嘗試唔同嘅課程，提升自己知識上嘅水平，先可以應付到呢份工作。」

面對公立醫院極度繁忙的工作節奏，妹妹Vani表示充滿感恩：「返工的確係真係好繁忙，但有一班同事一齊，大家都好好，會一齊向住同一個目標去努力完成工作。」正是這份難以割捨的同袍情誼，讓她堅定地表示，即使完成三年的輪調期，依然會偏向選擇繼續留守公立醫院工作，為病人的福祉護航。

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談到對彼此的評價，Phoebe形容妹妹Vani是個節奏明快的人：「我會覺得佢係一個比較急嘅人，行步路都好快。平時同佢一齊去街，佢永遠都係行得好急，追唔到佢嘅腳步。喺醫院做嘅工作比較多，都要做得好快好急，佢呢個特質都好適合做護理行業。」而Vani則感性地表示，姐姐不僅是同行者，更是無可取代的心靈支柱：「冇咗呢個孖生姐姐，我可能會覺得好悶。」

資料來源：醫院管理局

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