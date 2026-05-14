116歲全球最長壽人瑞分享「唔爭執、隨心生活」 醫生教4招簡單養生法

追求長壽是不少香港人的目標，但真正「長命百二歲」秘訣未必在於名貴補品。2025年4月，英國116歲人瑞Ethel Caterham成為全球在世最長壽老人，其長壽之道僅為簡潔的一句話：「我從不與人爭執，願意聆聽，然後按照自己的意願行事。」家醫科醫師李思賢指出，這套哲學不僅是人生智慧，更從代謝醫學角度精準對接了抗衰老的核心機制。

慢性壓力是代謝老化「元兇」

家醫科醫生李思賢引述美國權威代謝生理學博士Ben Bikman於多次學術演講中強調的生理機制：人體內的皮質醇（壓力荷爾蒙）會直接與胰島素的作用產生抵消，導致肌肉細胞對胰島素的訊號變得遲鈍、甚至「視而不見」。這意味著，長期的慢性心理壓力本質上就是一台持續製造「胰島素阻抗」的機器；而醫學界普遍公認，胰島素阻抗幾乎是所有主要慢性疾病的共同源頭。

自主感決定老齡代謝質素

從細胞分子層面觀察，李思賢醫師指出，長期的慢性高皮質醇水平會加速染色體「端粒」的縮短，並進一步誘發細胞衰老。這些被稱為「殭屍細胞」的衰老細胞雖然已停止正常分裂，卻會持續向外分泌發炎因子，造成周圍組織的連鎖污染，進而加速整個器官的老化節奏。2024年發表於國際期刊《Frontiers in Aging》的系統性回顧研究亦證實了這條路徑，確認慢性心理壓力是一個獨立且可量化的老化加速因子。因此，全球最長壽人瑞埃塞爾（Ethel Caterham）所奉行的「從不爭論」，在醫學意義上並不單是個性的展現，而是一套執行長達一世紀的皮質醇管理策略。

英國116歲人瑞 Ethel Caterham成為全球在世最長壽老人 （IG@theroyalfamily)

認知訓練與神經放鬆儀式

心理健康對生理代謝的影響遠超大眾想像。2019 年刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）、一項追蹤超過10萬名受試者的研究指出，「自我效能感」與「生活自主感」對長壽的預測能力，甚至比單純的飲食習慣更為強大。埃塞爾即使在97歲高齡仍堅持獨自駕車，並在花園中自主消磨時光，即便入住照護機構，仍極力維持「按自己意思生活」的習慣。

李思賢醫師在臨床觀察中亦發現，體內代謝指標維持最理想的老年患者，往往是對日常生活擁有最高主導權的人。他們擁有自主決定作息時間、飲食內容以及社交對象的權利。這種對生命的掌控感，讓他們在維持心理健康的同時，也獲得了更佳的生理代謝表現。

醫師建議4大長壽實踐策略

斷絕慢性衝突： 識別並減少生活中無謂的摩擦，避免神經系統長期處於備戰狀態。

提升生活自主： 在節奏安排、飲食與社交中爭取更多決策權，增加「我來決定」的片段。

規律認知挑戰： 培養需要動腦及社交的嗜好，如棋類或樂器，為大腦提供有效訓練。

監測心率變異性（HRV）： 關注代表自律神經平衡的HRV指標，這比身體質量指數（BMI）更能精準預測代謝年齡。

4大長壽實踐策略

資料來源： 李思賢醫師

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