天氣越熱越要暖肚！腹部受涼恐致濕疹反覆發作？中醫教3招暖肚法

炎炎夏日，不少人愛喝凍飲、吹冷氣降溫。不過有中醫警告，天氣越熱反而越要保暖腹部，若經常讓肚子受涼，恐致濕疹反覆發作。中醫更教3招日常暖肚法，調和脾胃、溫潤五臟。

為何天氣越熱越要暖肚？腹部受涼恐致濕疹反覆發作？

根據內媒《生命時報》報道，山西中醫藥大學附屬醫院未病中心主任醫師吳秋玲及北京中醫藥大學東直門醫院推拿疼痛科主任醫師劉長信指出，夏天氣溫飆升，很多人吃寒凉食物解暑，這種習慣對脾胃極不友善。在中醫角度，夏天肚子格外嬌氣，尤其是平時容易腹瀉的人，夏天更要重點暖肚，主要基於以下3大因素：

「外熱內寒」脾胃火力不足： 夏季人體陽氣大量運行於體表以抵禦外熱，導致體內的陽氣（尤其是脾胃）格外不足。此時脾胃猶如火力不足的「小火爐」，若再受冰飲或冷氣等寒邪直入，極易導致腹痛、腹瀉及噁心嘔吐等「寒傷中陽」症狀。 潮濕加冷飲令脾胃「濕上加濕」：夏季雨水多本已潮濕，若再貪涼飲冷，脾胃運化水分的功能會因虛寒而減弱，導致內濕停滯。濕邪困阻脾胃會出現腹脹、食慾不振、大便黏膩、身體沉重、舌苔厚膩等症狀。若寒與濕結合，脾胃負擔就更重。 毛孔大開冷氣寒氣易進入身體：夏天為了排汗散熱，人體汗孔處於開放狀態，身體的防護罩相對疏鬆。此時冷氣風、夜間涼風、坐臥濕地，極易透過欠缺脂肪保護的腰腹部侵入體內，直擊脾胃及腸道。

兩位醫師警告，別以為腹部受涼頂多只是腹瀉，其慢性隱患絕對不容小覷：

腹部反覆受涼會損傷脾胃陽氣，加重「脾胃虛寒」，表現為常年怕冷、手腳冰冷、消化不良、面色發黃及乏力等。 脾虛會生濕，濕邪困脾形成惡性循環，導致身體困重、頭面出油、濕疹反覆發作及關節痠痛。 女性若常穿露腰裝不注意腹部保暖，會影響骨盆腔氣血運行，引發或加重經痛、經期紊亂、經血色暗且有血塊。

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中醫教3招暖肚法 這樣按揉腹部也有效

因此，即使在炎炎夏日，也要做好保暖，包括在冷氣房備輕薄外套護住腰腹、衣著避免穿露腰裝、睡覺務必蓋好肚子。此外冷氣溫度建議調至26℃或以上，風扇切忌直吹人體。此外，醫師推介了3個日常調養的暖肚法，有助調和脾胃、溫潤五臟：

中醫教3招暖肚法

中醫教3招暖肚法

1.按摩

按揉腹部一般選擇在入睡前和起床前進行，需要提醒的是，腹部有腫瘤者不宜使用此法。按摩腹部方法：

排清小便，仰臥屈膝。雙手搓熱後，左手按在腹部，手心對著肚臍，右手疊放在左手上。先順時針繞臍揉腹50次，再逆時針揉50次。

2.食療

解渴首選溫水或室溫水，冰飲、冰鎮水果要少吃或不吃。如果實在想吃，建議從雪櫃拿出放至室溫才吃。早餐建議喝溫熱的小米粥、薑棗茶。推介一個食療方：

將生薑切成薄片或細絲15克、紅棗5粒、白米100克煮成粥。對緩解夏季腹部寒涼、食慾不振效果極佳。

除生薑外，淮山、小米、糯米、冬菇、桂圓等亦具暖胃散寒功效。需要提醒面色偏紅、口乾舌燥等陰虛內熱人群不宜使用此法。熱性體質包括常口乾、長痘痘、便秘或正在上火的人，不宜大量食用薑。

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3.艾灸

艾草是中藥中少有的能通十二條經絡的藥物，艾灸能透過燃燒艾草，產生熱力溫通經絡、驅寒除濕等。推薦兩種艾灸的方法，不過需在醫師指導下進行：

溫和灸：取中脘（胸骨下端和肚臍連接線中點處）、神闕（即肚臍）、天樞（肚臍旁2寸處）等穴位，將艾條點燃懸於距皮膚2-3厘米處，每次20-30分鐘，每日1次，以灸後皮膚紅暈不起泡為宜。

隔薑灸：將鮮生薑橫切成直徑2-3厘米、厚度為0.2-0.3厘米的薄薑片，用針刺幾個小孔，置於神闕、中脘、天樞等部位，將艾條點燃懸於薑片上方2-3厘米處，每次20-30分鐘，每日1次，以皮膚溫熱為宜。此外，晚上睡覺要蓋好肚子，不要整天留在冷氣房。

資料來源：《生命時報》

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