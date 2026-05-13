aespa Winter​​/​​​​​韓韶禧黑眼圈妝爆紅 Z世代大推疲憊美學 專家警告黑眼圈恐是健康警號？

黑眼圈，曾是無數女士的惡夢，更是化妝扮靚時的「重災區」，但近年竟然成為潮流時尚標誌？由韓國女團aespa成員Winter新歌的「黑眼圈妝」造型，到韓韶禧的頹廢感眼妝，黑眼圈可說是掀起全球熱潮，這股擁抱「睡眠不足感」的妝容席捲全球！然而，當年輕人忙於在眼下畫上「黑眼圈」時，專家提醒真正的黑眼圈，可能是身體發出的健康警號。

黑眼圈妝是甚麼？Z世代「反精緻」大推疲憊妝容

「疲憊女孩妝容」（Tired Girl Makeup / Sleepy Girl Makeup）風潮最早可追溯至2021年，由歐美網紅掀起討論，鼓勵女生大方展現不完美。長期以來，女性被期待隨時維持完美無瑕的外表，但Z世代正打破這種框架，主張以「真實感」為榮，拒絕永遠呈現完美狀態。黑眼圈妝正是在妝容上實踐「鬆弛感」——刻意保留及加深黑眼圈、微紅的眼下腮紅、微燻的雙頰，以及模擬肌膚休息後的自然光澤，打造「不經意卻精緻」的自然氛圍。

「疲憊妝」引起年輕人共鳴？

從濃妝豔抹的精緻妝容到疲憊、黑眼圈風格，凸顯了Z世代對「個性表達」和「舒適感」的追求，擁抱自然、不做作的美學，主張使用提亮及修飾膚質的化妝品。這種集體倦怠感，正慢慢演變成時尚標誌。

【同場加映】抗皺紋去黑眼圈超強！營養師推介10大美肌食物 吃這種年輕10歲？抗皺必吃1蔬菜？

健康警訊：黑眼圈不只是妝容

但當大家對「黑眼圈妝」趨之若鶩時，也別忽視黑眼圈其實是身體的健康警號。加州大學洛杉磯分校健康中心的專家指出，真正的黑眼圈可能源於潛在的健康問題，絕非化妝品可輕易掩蓋。

可能與疾病相關的黑眼圈成因：

哮喘、過敏

血液循環不良

荷爾蒙波動

營養不良、貧血

肝臟或腎臟疾病

部分藥物的副作用

此外，遺傳因素亦佔重要角色。若父母或兄弟姐妹有黑眼圈，你出現同樣情況的機率也增加。而面部結構如深陷的眼窩、體重下降、年齡增長帶來的臉部變化及不良生活習慣（包括飲食不均、睡眠不足、長期或過度吸煙飲酒），都可能加劇黑眼圈。

【同場加映】仰睡可減少眼袋熊貓眼？專家拆解黑眼圈類型及成因 必學5大在家去黑眼圈秘訣

家居護理消除黑眼圈5大重點

美國皮膚科醫生Dr. Bradley Glodny、Dr. Karan Lal、Dr. Arash Akhavan建議，處理黑眼圈應視乎具體成因，最好是尋求皮膚科醫生專業診斷；若決心在家中先行處理，亦有5個有效淡化黑眼圈的護理貼士，幫助改善色素沉澱，提亮肌膚。

1. 針對眼底皮膚過薄：使用含視黃醇眼霜

如果黑眼圈源於眼底皮膚過薄（導致血管顯現）或色素沉澱，可以嘗試使用專為眼周設計的溫和視黃醇（A醇）產品。持續使用A醇能有效刺激膠原蛋白生成，促進肌膚再生，從而增加眼周皮膚的厚度，底層的血管自然會變得不那麼明顯。同時，A醇亦能促進皮膚新陳代謝，逐漸淡化因色素沉澱形成的啡色黑眼圈。

2. 針對色素沉澱：加入提亮成分

若你的黑眼圈是由於長期揉眼、發炎或日曬引起的色素沉澱所形成。在護膚程序中加入有效的提亮成分，是改善這類黑眼圈的關鍵。維他命C、麴酸、傳明酸、熊果素和甘草根萃取都是有效減少皮膚色素沉著的成分。

如果每日沒有使用至少SPF 30的防曬霜，用再多提亮產品都將徒勞無功。為達到最佳效果，建議選用含有氧化鋅或二氧化鈦的物理性防曬霜。

3. 針對浮腫型黑眼圈：調整睡眠習慣

如果你的黑眼圈在早上特別嚴重，並伴隨眼袋或浮腫，那很可能是體液積聚所致。嘗試仰臥，並多加一個枕頭墊高頭部，或使用楔形枕頭，有助於減少夜間淋巴液在眼部積聚，從而減輕翌日的浮腫及陰影。使用防過敏的枕頭套，可以減少睡眠時接觸塵埃及塵蟎的機會，對改善過敏性黑眼圈亦有幫助。

4. 針對過敏性黑眼圈：先減輕過敏症狀

很多人並未意識到，他們的黑眼圈其實是由過敏引起的，鼻竇炎或鼻塞會導致眼下靜脈叢的血液循環不暢，形成瘀青般的黑眼圈，被稱為「過敏性黑眼圈」(Allergic Shiners)。此外，過敏亦會引致眼部痕癢，不自覺的揉眼動作會加劇色素沉澱。服用適當的抗組織胺藥物或使用非處方的抗過敏鼻噴劑可以幫助減輕過敏症狀。

5. 切忌胡亂補充維他命

除非經過醫生進行詳細血液檢查，確認體內確實缺乏某種維他命（例如維他命B），否則不應胡亂服用任何補充劑。

美麗與健康之間：平衡看待「頹廢美學」

「疲憊妝容」的流行，反映了年輕世代對擁抱不完美的渴求，同時我們亦應留意身體發出的真實信號。若黑眼圈持續存在、伴隨其他不適症狀（如疲勞、蒼白、黃疸等），建議尋求專業醫學評估，排除潛在疾病。

資料來源：imwinter@IG、xeesoxee@IG、UCLA Health、《Allure》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

---