打工仔福音！今日係「國際請病假日」精神科醫生教5招抗抑鬱：遲覆機都有效

香港人以工作節奏快、壓力大聞名，無論是清晨的港鐵車廂，還是深夜的中環寫字樓，上班族的身影無處不在。不過唔緊要！今日是「5月13日國際請病假日」（International Sick Leave Day），不少網民半開玩笑地表示：「今天應該集體消失」。

「國際請病假日」起源於香港

這個日子並非由官方機構設立，而是源自香港藝術團體 C&G Artpartment 於2008年發起的一場概念行動。作品《請病假》提出一個尖銳的反思：在「一直撐下去」被視為常態的社會，人們到底要疲累到甚麼程度，才有資格休息？行動鼓勵大眾在 5 月 13 日這天象徵式地停下工作、關閉通訊程式，重拾被遺忘的休息能力。

5大抗抑鬱生活建議

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，全球患有抑鬱徵狀的人數在過去數年顯著上升，情況不容忽視。日本精神科醫生藤野智哉在節目《世界一受けたい授業》中提出，改變生活習慣能有效調節心理健康。

1. 學會「遲覆訊息」

藤野醫生指出，凡事追求「即刻處理」的心態容易造成過度壓力。他建議不論在日常生活或職場上，都應學會延遲回覆訊息，給予自己考慮與喘息的空間，避免長期處於高度緊繃狀態。

2. 建立定時運動習慣

哈佛公共衛生學院研究證實，運動時大腦產生的「幸福荷爾蒙」——血清素（Serotonin），能有效降低憤怒與不安情緒。醫生建議每星期進行約3小時運動，即每天約20分鐘，已足以減輕壓力。

3. 規律飲食與攝取西蘭花

數據顯示，不吃早餐或偏好宵夜的人士，患抑鬱的比率較高。除了三餐定時，藤野醫生特別推薦食用西蘭花。實驗證明，西蘭花中的「萊菔硫烷」（Sulforaphane）成分有助預防及減少抑鬱徵狀。

4. 透過「嘆氣」平衡神經

民間流傳「嘆氣會短命」的說法，但醫生予以否定。事實上，嘆氣伴隨的深呼吸能有助平衡自律神經，產生放鬆效果。因此，適時嘆氣反而是釋放壓力、減少抑鬱的一種自然生理反應。

5. 透過幽默感消解怒火

藤野醫生建議，遇到令人生氣的事情時，可以嘗試發揮想像力將負面情緒轉化。例如將「店員態度惡劣令我生氣」改想成「店員態度差得很特別，真有趣」，透過幽默感消解怒火，減少心理負擔。

5大抗抑鬱生活建議

資料來源：《世界一受けたい授業》

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