常吃牛油果可控血壓/護大腦？醫生推薦7大飽肚食法 取代零食更抗發炎

牛油果是近年成為不少人喜歡的食物之一，不僅有助減肥，更可控血壓和護大腦！有醫生指出，牛油果含多種營養，更可為身體帶來5大好處。他更推薦的7大牛油果飽肚食法，取代零食兼抗發炎。

牛油果集5大營養與功效

營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁撰文指，牛油果在植物學上，是真正的水果而且，更屬於漿果類。它由花朵子房發育而成，內藏大種子，完全符合水果的定義。不過，它與一般水果最大分別在於，一般水果以糖分為主，而牛油果卻是以好油脂為主。牛油果幾乎集齊了好油脂、高纖維、低升糖、高鉀等多重優點。一個牛油果蘊含以下豐富營養及功效：

牛油果營養與功效/飽肚食法

牛油果營養與功效：

單元不飽和脂肪酸（MUFA）：尤其是當中的油酸，與橄欖油非常類似，對心血管相當友善。 豐富膳食纖維：有助穩定腸道菌相及血糖，並能大幅增加飽肚感。 高鉀質：牛油果的鉀含量其實比香蕉還要高，對平衡血壓極有幫助。 葉酸、維他命E、鎂：這些營養素與保護神經、抗氧化及細胞修復息息相關。 葉黃素與抗氧化物：對保護眼睛、大腦以及抗衰老都有顯著功效。

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近年減肥界非常熱門的瘦身神藥成分「GLP-1」，其主要作用是延緩胃排空、增加飽足感、抑制食慾及穩定血糖。劉醫生指出，醫學研究發現，牛油果雖然不是藥物，但其獨有的高纖維與好油脂組合，確實能產生類似的生理效果。劉醫生解釋，脂肪與纖維本來就能延長胃部排空時間。這不是心理作用，所以很多人吃完牛油果早餐後，到了中午還不太餓。研究更發現，牛油果有助提升飽肚感與改善胰島素敏感度，吃完後比較不容易餓，血糖波動較小，自然不會暴飲暴食。

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推薦牛油果7大飽肚食法 取代零食更抗發炎

劉醫生強調，真正健康的食物能讓身體慢慢穩定、減少發炎。不過他提醒，牛油果並非減肥神藥，其熱量不低，一個中型牛油果大約有250至300卡路里。因此，減肥關鍵不是拼命食，而是用它來取代不健康的油脂與精緻零食，這樣對身體代謝才最有幫助。他推薦了以下7款個人最愛的健康食法：

牛油果牛奶：緊記不要加太多糖 牛油果撒黑胡椒+海鹽 牛油果配雞蛋：結合好油脂和優質蛋白質，飽肚感極強 牛油果沙律：搭配初榨橄欖油、番茄及生菜 牛油果壽司 牛油果抹多士：完美取代高熱量的牛油與沙律醬 墨西哥牛油果醬：搗碎後加入洋蔥、番茄、檸檬汁，非常美味

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