魚油神話幻滅？美國心臟學會：揀錯1關鍵反而唔健康 營養師教6大實用選購貼士

香港人向來注重健康，不少人習慣服用魚油，並將其視為降低膽固醇、保護心臟的「萬能藥」。然而，國際最新醫學指引卻為此觀念敲響警鐘。研究指出，魚油無法有效降低俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL），若選錯成分比例，甚至可能帶來反效果及其他健康風險。

美國心臟學會：不建議以魚油降血脂

美國心臟學會（AHA）於2026年發布的血脂異常管理指南明確指出，不建議民眾依賴魚油或其他補充劑來降低低密度脂蛋白（LDL）。報告警告，部分魚油產品不僅可能導致壞膽固醇升高，更會增加心房顫動（一種心律不正）的風險。指引強調，魚油絕不能取代「史他汀類」（Statins）等常規降膽固醇藥物，患者應接受專業醫生治療。

心臟內科專家指出，大眾常誤解魚油能「降血脂」，事實上，血脂包含膽固醇與三酸甘油酯。魚油富含Omega-3不飽和脂肪酸，其最主要的功能是抑制發炎物質生成及降低三酸甘油酯，而非針對膽固醇。Omega-3 作為一種天然「抗炎劑」，雖然對減少血管發炎有益，但對降低壞膽固醇的效果微乎其微。

魚油兩大成分EPA、DHA功效差異

魚油中的兩大成分EPA與DHA功效各異，這亦是影響心血管保健效果的關鍵：

EPA： 主要負責減少三酸甘油酯的合成，並能顯著減少心血管意外事件。

DHA： 雖然對神經系統與細胞膜穩定至關重要，但研究發現它可能會令LDL（壞膽固醇）水平上升。 若服用EPA與 DHA的混合型魚油，其保護心血管的效果往往會大打折扣。專家建議，若為針對心血管保護，純化EPA的產品效果較為理想。

魚油中的兩大成分EPA與DHA功效各異，這亦是影響心血管保健效果的關鍵

魚油非治療膽固醇替代品

儘管在降膽固醇方面「跌落神壇」，但魚油仍是重要的高品質油脂。不飽和脂肪酸不僅能抗氧化、抗發炎，亦是身體製造荷爾蒙及維持神經傳導的重要元素，有助維持記憶力及情緒穩定。營養學家提醒，魚油應定位為日常膳食的營養補充，而非治療膽固醇的藥物替代品，以免延誤正規醫治。

資料來源：康健雜誌

營養師教揀魚油6大貼士 魚油有腥味恐不新鮮？

魚油是近年最受歡迎的保健品之一，但「魚油真的每個人都要吃嗎？」、「怎麼選才不會浪費錢？」相信是不少人心中的疑問。營養師張語希在其Facebook專頁撰文提醒，魚油選得好是為健康加分，選錯可能只是在吃貴油。其實魚油中EPA和DHA是守護健康的關鍵成分，適度補充可為身體帶來以下6大好處：

維持血管循環順暢，保護心血管健康。 提升專注力，有助提高工作學習效率。 調節情緒，幫助心情開朗穩定。 維持肌底透亮、減少乾燥，助皮膚保養。 對各年齡層的腦部及視力發展都很重要，有助視力/腦部發展。 是天然的抗炎劑，幫助維持免疫平衡狀態，減少身體發炎反應。

市面上魚油產品五花八門，她分享挑選魚油6大貼士，大家可作參考：

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