81歲李家鼎健康亮紅燈 曾暴瘦20磅「捱出胃病」 手震仍堅持開工 專家教每日做5小事防長者疾病
發佈時間：17:02 2026-05-12 HKT
現年81歲「鼎爺」李家鼎近期處理家事身心不堪負荷，體型略為消瘦，健康狀況再亮紅燈。去年8月，鼎爺在出席公開活動時身形暴瘦，引發外界高度關注。他隨後坦言因操勞過度，體重在短時間內急劇下降逾20磅，經醫生檢查後證實患上胃炎，更因貧血問題一度需要接受輸血。
81歲李家鼎工作期間雙手震顫
與鼎爺私交甚篤的肥媽（Maria Cordero），日前在訪問中情緒激動地談及老友近況。肥媽透露，親眼見鼎爺捱得好辛苦，甚至連日常進食、切菜或拍攝時，雙手都出現明顯震顫。肥媽心痛表示，鼎爺即使身體如此虛弱，仍要頂著壓力堅持工作，甚至被後輩當作「提款機」般壓榨，令她大感憤怒且心酸。
關節退化飽受「骨磨骨」劇痛折磨
除了內科疾病，鼎爺骨骼健康亦出現問題。據了解，由於年事已高加上肌肉流失，他的膝關節支撐力嚴重不足，出現嚴重的「骨磨骨」退化現象。每當活動時，關節均會發出聲響並伴隨劇痛，鼎爺在私底下曾多次直言疼痛程度令他「難以支撐」，情況令人擔憂。
鼎爺自2023年與肥媽合作主持《肥媽李鼎》後，人氣居高不下，更帶動了無數廣告代言與私房菜生意。雖然事業迎來第二春，但高強度的體力消耗對於一位八旬長者而言顯然過於沉重。目前支持者均希望鼎爺能放慢腳步，以身體健康為首要考慮。
每日做5件事可延壽 防骨折/防腦退化/降血壓
日本杏林大學名譽教授石川恭三向《日本醫學會》分享長者養生法「一十百千萬」的5字口訣，即長者每日只要常做這5件小事，即有預防腦退化症、骨折及降血壓等功效：
做哪5件事小可健康又長壽？⬇⬇⬇
每日做5件小事可延壽：
1. 「一」：每天至少閱讀1篇文章
- 好處：無論是閱讀報紙、雜誌或書籍，選擇並閱讀自己喜歡的內容，都會提升認知功能。
2. 「十」：每天大笑10次
- 好處：笑得越多可以提高免疫力，也有效預防癌症和感染症狀。
3. 「百」：每天進行100次深呼吸
好處：
- 可以擴張肺部的各個角落，並增加動脈中的氧氣。
- 提升副交感神經系統的活性、能緩解壓力、紓緩神經緊張、減輕心血管系統、降低血壓。
4. 「千」：每天寫1000字
- 好處：寫作時會經常使用大腦，有助提高認知機能、預防腦退化症。
- 建議：可以寫日記、寫信和做筆記；在寫中文字時，有時可查閱字典。
5. 「萬」：每天步行10,000步
- 原因：雙腳被稱為「第二心臟」，步行可以使下肢積聚的血液，更容易回流到心臟。
- 好處：有助預防和改善代謝綜合症；透過刺激大腦，提高記憶力，有預防認知障礙症的作用；刺激骨骼細胞並抑制破骨細胞的運作，從而預防骨質疏鬆症。
腦退化症3大階段症狀大不同
隨著年齡增長，不少長者都會出現患上腦退化症的跡象，影響生活質素。根據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。
醫管局估計，本港70歲以上長者當中，每7名女性或每10名男性就有1名患者。其中，阿兹海默症為最常見的類型，佔香港長者病例約65%。
1. 早期症狀（第1-2年）
在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程。
- 失去短期記憶
- 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等
- 情緒或行為變幻無常
- 學習新事物及跟隨複雜指令感困難
- 判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒
2. 中期症狀（第2-5年）
隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯。
- 混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況
- 行為性格轉變，或會容易情緒不穩
- 需別人協助日常自理活動
3. 晚期症狀（第5年後）
患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧。
- 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記
- 身體活動及精神狀況出現衰退
- 未能有效表達及溝通
- 不能處理日常生活、需要長期照顧
- 生理時鐘混亂
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