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吃甚麼都只有甜味？20歲男味覺異常走路不穩驚患腦癌 出現2大症狀要小心

保健養生
更新時間：13:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-12 HKT

吃甚麼都只有甜味，隨時是腦癌警號？內地一名20歲男子因持續出現味覺異常，且走路不穩，求醫後揭患大腦內藏有一顆腫瘤。有醫生警告，若出現2大症狀，必須及早求醫排查。

吃甚麼都只有甜味？20歲男味覺異常走路不穩驚患腦癌

根據北京大學深圳醫院在社交平台發文指出，該名20歲男子在一個月前，舌尖開始莫名出現奇怪的甜味。隨後，他的左側身體開始不時發麻，走路時甚至會不受控制地踉蹌一下。起初他以為只是小毛病，打算熬一熬就過去，直到他在學校毫無預兆地突發癲癇，被緊急送往當地醫院急症室。經急症室的腦部CT檢查顯示，他顱內有陰影，高度懷疑是腫瘤。他隨即轉介至北京大學深圳醫院神經外科，經腦部MRI證實患上腦膠質瘤。一顆直徑約4厘米的巨大腫瘤，正潛伏在他大腦負責聽覺、語言甚至味覺整合的核心地帶。醫生指出，該男子的情況完全符合青年腦膠質瘤患者的典型特徵，包括急性發病、首發症狀為癲癇、神經功能異常，且無明確的腫瘤家族史。

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該男子與家人為此輾轉尋訪國內多間頂級神經外科中心，得到的結論均是，手術切除是首選，但風險極高。就在全家陷入絕望之際，北京大學深圳醫院神經外科主任陳保東團隊，為他度身訂造了最優方案為術中喚醒麻醉和神經電生理監測技術。經過數小時的精密開腦手術，醫生成功將直徑約4.5厘米的腫瘤組織完整切除。

手術後第一天，該男子驚訝地發現糾纏了他一個多月的甜膩感徹底消失，左側身體的麻痺感亦明顯緩解，手腳活動自如，能與家人正常對話，完全沒有出現半身不遂或失語等併發症。復查的CT結果顯示腫瘤切除徹底，且沒有出血情況，結果比預期更好。目前，他仍需根據病理結果接受規範的電療及化療，以盡量減低復發風險。

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醫生揭出現2大腦癌症狀要小心

陳保東主任提醒，若出現以下2大症狀，必須及早到醫院進行腦部CT或磁力共振檢查，以排除顱內長出腫瘤：

  • 在疾病早期，腦膠質瘤患者常會因顱內壓增高而出現頭痛症狀，可為陣發性，夜間和清晨時可加重，嚴重時還會伴隨噁心、嘔吐等不適症狀。
  • 當腫瘤生長影響大腦重要功能區域時，可影響視力和運動行走，部分患者也會出現癲癇。

陳主任亦強烈建議，40歲以上人士應定期進行腦部磁力共振（MRI）掃描，以及早排查腦部病變，把握黃金治療時機。

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