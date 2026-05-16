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早上起床後喝咖啡恐傷血管！醫生教飲用前4步驟讓身體開機 護血管防心悸

保健養生
更新時間：07:30 2026-05-16 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-16 HKT

不少人習慣早上起床，第一件事就是喝杯咖啡提神。不過有醫生警告，剛睡醒喝咖啡會對血管造成極大刺激。想安心提神？他也教喝咖啡前做好4步驟，讓身體開機，輕鬆減低血管負擔，預防心悸。

早上起床後喝咖啡恐傷血管 3類人容易中招

根據日媒《Yoga》報導，日本外科專門醫師甲斐沼孟指出，早上起床後第一件事喝咖啡，已經變成了許多人的習慣，但他經常遇到一些案例，這種習慣隨時會對血管造成嚴重損害。咖啡本身對身體無害，真正的致命關鍵在於飲用的時機與身體狀態。人體在清晨剛睡醒時，本身已處於輕微缺水狀態，此時血管略為收縮，血壓亦容易升高。若起床後很少喝水、不吃早餐，就直接喝咖啡，咖啡因會令血管收縮得更加劇烈。他點名以下3類人尤其容易受到影響：

  • 患有高血壓人士
  • 患有動脈硬化症人士
  • 經常出現心悸及頭痛症狀人士

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咖啡前4步驟讓身體開機 護血管防心悸

為了保護血管就要徹底戒喝咖啡嗎？甲斐沼孟醫生派定心丸表示，最理想的做法是讓身體先完成基本的開機啟動程序，等血管完全甦醒後才喝咖啡。他大方分享了自己與身邊醫生朋友每日必做的4個步驟：

飲咖啡前4步驟讓身體開機
飲咖啡前4步驟讓身體開機

第1步：起床後第一件事喝一杯水

可以是常溫水或溫水，這能補充睡眠時流失的水分，並有助稀釋血液。

第2步：進行輕度伸展活動

切忌一醒來就做劇烈運動，應先做些簡單的動作，例如伸展、轉動肩膀、活動腳踝，讓血管慢慢擴張適應。

第3步：吃一口東西

不需要食大餐，只需吃半隻香蕉、乳酪或幾粒堅果，稍微填飽肚子就足夠。

第4步：再喝咖啡

完成以上3個步驟後，身體和血管已經正式開機。在這個順序下喝咖啡，對血管的刺激性將會大幅減弱。

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甲斐沼孟醫生分享一個案例，一位50多歲的男士過去早上喝咖啡後都會出現心悸，後來他聽從建議改變習慣，堅持先喝水、吃少少清淡零食墊底，結果心悸的不適感幾乎完全消失。對於部分醒來後一定要喝咖啡的人，甲斐沼孟建議減少咖啡份量、將咖啡加入牛奶，能有效減輕對血管的刺激。

資料來源：《Yoga》

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